Inspirace na byt snů: Jak získat pokoj plný světla, květin a vzpomínek

Zařizování bytu často musíme podřídit své aktuální situaci. A to nejen co se týče finančních možností, ale také s ohledem na počet osob, které a jak byt využívají. Určitě bychom však neměli zapomínat na své sny.

Vysněný pokoj může mít opravdu hodně rozdílné podoby. Zatímco někdo se rád obklopuje luxusním nábytkem a drahými předměty, jiní dávají přednost tomu, aby se mohli v bytě co nejvíce věnovat svým koníčkům. Zatímco některé sny mohou být, asi hlavně kvůli prostorovým a finančním možnostem, nedostižné, spoustu dalších můžeme převést do reálné podoby. Potíž může však být v tom, že každý z obyvatel bytu má trochu jiné sny. Proměny bytu vyžadují určité úsilí, ale určitě stojí za to se nad nimi zamyslet. S proměnou vám může výrazně pomoci interiérový designér.

Relax pro milovníky květin

Milovníci květin ocení vhodný prostor pro své oblíbené kousky. Někdy pomůže situaci vyřešit dostatečně prostorný parapet, jindy bude třeba se poohlédnout po vhodném květinovém stolku.

Relaxační kout se spoustou květin. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Záhy vznikne naprosto úžasné relaxační místo. K posezení nemusí nutně lákat pouze houpací křeslo. Stále větší oblibě se těší interiérové houpací sítě a brazilská křesla. Záleží jen na nás, zda zvolíme model s vlastní konstrukcí nebo závěsný.

Dejte prostor vzpomínkám

Jak v loňském roce ukázala epidemie nového typu koronaviru, i předměty, které už léta nepoužíváme, mohou být stále funkční. A tak v době, kdy byl nedostatek látkových roušek, ožily mnohé šicí stroje po babičkách a prababičkách.

Mít kam dát své oblíbené předměty. Zdroj: Zhukov Oleg / Shutterstock.com

Vysloužilé předměty sice můžeme zakoupit z druhé ruky, ale často pro nás mají největší cenu ty, které v nás vyvolávají vzpomínky na naše blízké. Může to být starý šicí, ale třeba i psací stroj.

Luxusní výhled nebo podlaha

Stále větší oblibě se těší závěsná křesla. Zdroj: Alena Ozerova / Shutterstock.com

Výraznou proměnu pro náš pokoj snů může znamenat i změna podlahové krytiny. Ta sice představuje větší investici, ale dokáže prostor proměnit velmi zásadním způsobem.

Součástí změny může být i výměna podlahové krytiny. Zdroj: ESB Professional / Shutterstock.com

Obdobné to je i s využitím oken. Zvlášť, když máme k dispozici pěkný výhled. V neposlední řadě může vysněný pokoj korunovat i dobře zvolené osvětlení.

