Mít tak byt s terasou, nebo alespoň s malým balkonem… To je sen mnoha majitelů nebo nájemníků prostor, které takovou výsadou nedisponují. Jestliže patříte k těm šťastnějším, ale na balkoně se přesto sotva otočíte, pak je tady pár možností, které jej pomohou využít na maximum.

Každý, kdo někdy vybavoval opravdu malý prostor, ať již šlo o první garsonku nebo třeba garáž, do které je nutné vtěsnat třeba také sklad, dobře ví, že jde doslova o centimetry. Také při vybavování malého balkonu je tedy potřeba hodně přemýšlet a zvažovat, než se odhodláme k nákupu čehokoliv, co zde chceme mít.

Jasmine Boateng na youtube radí, jak vybavit balkon, aby sloužil co nejlépe:

Hlavní je plán

Ještě než začnete plánovat, je dobré na balkoně strávit dost času na to, abychom si vše srovnali v hlavě. Chceme jej využít hlavně jako miniaturní “zahrádku" k pěstování bylinek nebo rostlin pro radost, bude sloužit jako relaxační místo k podvečernímu posezení nebo snad máte pro balkon jiné využití? A pak je tady také otázka, jaká místa na balkoně je možné využít.

Využijte každý centimetr

Balkony ve starší zástavbě, kde jsou vyšší stropy a tedy i větší vzdálenost mezi nimi, lze využít také vertikálně instalací nejrůznějších policových systémů, které jejich plochu tolik neomezí, ale poskytnou mnoho dalšího prostoru například právě pro bylinky nebo okrasné rostliny. Posezení v zeleni uprostřed města je jistě lákavá představa. Balkony nebo úzké lodžie samozřejmě mají také svoje ohraničení. Znovu jsme u otázky, zda se dají nějakým způsobem využít. Zděné ohraničení většinou nabízí možnost posazení truhlíků na jejich horní hranu, kovové moderní “zábradlí” pak zase přímo vybízejí k zavěšení květináčů – a to klidně i směrem ven z balkonu.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Vytvořte si oázu pro odpočinek doma na balkóně

Co můžete, to skládejte

Přichází čas na výběr nábytku. Pro malý balkon volte vše co nejskladnější, i když by se mohlo zdát, že jsou na trhu i vkusnější výrobky. Nejrůznější potahy nebo podsedáky mohou dodat i jednoduchým skládacím židlím neobyčejné kouzlo a navíc si levnou změnou jejich barvy nebo tvaru snadno vykouzlíte novou atmosféru ve svém maličkatém ráji.

Lehký nábytek dobře upevněte

Stejně jako se židlemi je to i s odkládacím stolkem. Je-li to jen trochu možné, zvolte takový, který namontujete k zábradlí balkonu a ve chvíli, kdy jej nebudete využívat, ho budete moci jednoduše sklopit. Ale pozor: Skládací nábytek bývá často plastový, a tedy i poměrně lehký. Proto je potřeba dát si pozor na to, aby nemohl v případě silnějšího větru nic poškodit. Stejně tak je nutné velmi dobře připevnit případné policové systémy, květináče a truhlíky. Nejde jen o bezpečnost majitele či nájemníka daného bytu, ale také o ostatní obyvatele domu nebo i náhodné kolemjdoucí. Květináč, který spadne ze třetího parta, se může stát doslova smrticím nástrojem.

Jak je zřejmé, využít lze každý milimetr místa, jen se musíme předem dobře zamyslet a vybavení balkonu pořizovat klidně s několikadenním odstupem, až se všechny myšlenky a nápady v hlavě náležitě porovnají.

Zdroje: www.mezizenami.cz, www.mydomaine.com, www.apartmenttherapy.com