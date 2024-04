Zvětralé pivo už k pití není, ale k vylití také ne. Použijete jej nejen v domácnosti, ale také na zahradě. Na co všechno se dá pivo použít, vás určitě také překvapí. Je toho docela dost. Podívejte!

Co se zbytkem piva? Navylévat!

O tom, že pivo umí zázraky nemusíte běžného Čecha dlouze přesvědčovat. O pivu se přeci žertuje a vypichují se jeho přednosti a úžasné nutriční vlastnosti téměř na denním pořádku. Nicméně pivo chutná nejen lidem, a proto se výborně hodí také v zahradě. Doma zase oceníte čistící schopnosti piva.

I Gary Pilarchik, jehož prapředek snad kdysi býval Pilařčík, ví, jak pivo chutná slimákům, a že se z něj dá udělat účinná past. Jak na to vám ukáže v toto příspěvku ze svého YouTube kanálu Gary Pilarchik (The Rusted Garden).

Na zahradě i v garáži se může pivo hodit

K čemu se dá pivo v domácnosti použít? Kromě přilákání slimáků a plzáků do pivní koupele, můžete pivo použít také jako hnojivo pro květiny, a to nejen v zahradě, ale i pokojovky doma. Pivo můžete přidat do zálivky v poměru 1:4 dílům vody.

V létě vám může troška piva na dně skelnice pomoci pochytat vosy a pivo vylepšené o trochu kvasnic se používá tak k lepení hmyzu v korunách stromů v létě. Tedy ne během opylování, ale později až když ovoce dozrává a hmyz jej také všelijak ochutnává a ničí.

Díky kyselinám obsaženým v pivě, lze za pomoci tohoto oblíbeného zlatavého moku zbavovat kovové povrchy rzi, případně rez uvolnit a povolit například zarezlé šrouby. Není to však vždy dobře možné, protože v pivě bychom měli tyto předměty máčet několik hodin, aby rez povolila, navíc v každé domácnosti je ještě o něco lepší prostředek a tím je ocet.

close info Shutterstock.com / AlexKZ zoom_in Plzákům a slimákům pivo také chutná.

Jak použít pivo v domácnosti?

Pivem můžete ale také přeleštit a otřít dřevěný nábytek. Pokud vám vůně piva v domácnosti nevadí, klidně malým množstvím přetřete i dřevěné podlahy, ale nezapomeňte je následně dobře osušit, aby nikde nezůstaly kapky nebo loužičky tekutiny.

Za pomocí piva můžete také umýt a naleštit měděné nádobí. Po několika minutách máčení v pivě je dobře vytřete a vysušte měkkým hadříkem. Stejně tak vám pomůže vyčistit šperky z drahých kovů.

Pivo je rozhodně také vhodnou ingrediencí při vaření. Hodí se nejen do guláše, ale také pod pečené maso nebo si na něm můžete udělat třeba buřty. Připravit si můžete nejen pivní pomazánku, ale také pivní rohlíky.

Nutno dodat, že pivo samozřejmě lze použít i zvětralé a již takové, které nikdo nebude pít. Otevírat láhev jen kvůli úklidu nebo slimákům by byla přeci škoda.

Zdroje: housedigest.com, adbz.cz