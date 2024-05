Na co všechno doma používáte potravinářskou fólii? V některých rodinách jde skutečně jen o balení zbytků jídla, případně jeho ochranu při převážení, ale jinde má mnohem širší použití a hospodyně si bez ní neumí představit ani úklid v domácnosti. Možná je na čase nechat se inspirovat…

Také si dnes už neumíte představit život bez široce využitelné potravinové fólie? I když ji v obchodech najdeme právě pod označením “potravinářská”, protože je zdravotně nezávadná a vhodná tedy i pro přímý kontakt s jídlem, určitě každý z nás vymyslí desítky dalších možností, jak ji využít. A pro ty, kteří se takovou možností ještě nezabývali, je tady malá ukázka nápadů.

Využívejte potravinářskou folii naplno, třeba podle videa na youtube od Clean Freak & Germaphobe







Zdroj: Youtube

Ideální pomocník při malování

Potravinářská fólie uchovává jídlo svěží a čerstvé po delší dobu hlavně z toho důvodu, že díky svým vlastnostem zamezuje přístupu vzduchu. Navíc je “lepkavá”, respektive se její vrstvy snadno přichytí k sobě, což ještě zvyšuje její účinnost.

Přístupu vzduchu ale můžeme potřebovat zabránit i v jiných případech, než při vaření nebo uchovávání zbytků na příští den. Malovali jste třeba v chodbě a ještě trocha barvy zbyla v kyblíku? Možná dostanete odvahu i na koupelnu, a právě tam se nyní nepotřebná barva hodí.

Jenomže pokud použijete jen běžné víko, její povrch stejně oschne a bude dobrá leda na vyhození. Neváhejte proto, a přímo na její povrch položte potravinovou fólii. Uvidíte, že pokračovat budete moci klidně za týden.

Stěhujete se, balíte?

Tento materiál se výborně hodí také při stěhování. I když se říká, že je lepší dvakrát vyhořet než se jednou stěhovat (což říkají patrně jen ti, kteří nikdy nevyhořeli), s potravinovou fólií to bude přece jen jednodušší.

Balíky časopisů, vzácné knihy, učebnice, dětské výkresy a školní potřeby, které se nemají rozházet - to všechno je možné opatřit takovým obalem. Nejenže se při stěhování nerozsypou, ale nebudete mít tolik starostí se sháněním krabic.

Stejně tak se můžete postarat o to, aby zůstaly pohromadě všechny šroubky v případě, že při přesunu z jednoho bytu do druhého budete muset některý kus nábytku rozmontovat.

Pro dětskou radost

Určitě všichni známe přilnavé samolepky na okno. Stejně tak si ale můžeme vyrobit vlastní ozdobu, nejlépe spolu s dětmi. Jedním z takových nápadů jsou květinky, zvířátka i jiné tvary, vystříhané z papíru.

Ty následně položíme na pruh potravinové fólie tak, jak chceme, aby byly umístěny na okně. Fólii přehneme a opatrně přiložíme i na horní stranu, místa mezi obrázky opatrným tlakem “slepíme” k sobě a vše umístíme na okenní tabulku. Uvidíte, jakou radost z takového nápadu budou mít vaše děti.

close info Profimedia / undefined zoom_in Potravinářskou folii využije při malování i při stěhování

Snadnější úklid bytu

Chcete mít doma pořádek, ale neustálé drhnutí krizových míst vás už nebaví? Police v lednici, v koupelnové skříňce, nebo třeba v botníku můžete jednoduše obalit právě potravinovou fólií. Kromě toho, že bude následně místo zdlouhavého drhnutí stačit vyměnit kousek tohoto materiálu, získáte protiskluzový povrch, který se často velmi hodí.

Nezapomeňte ji zabalit do batohu

Cesty do přírody mohou být někdy plné překvapení, ale určitě si kvůli výjimečným výletům nebudete pořizovat drahé vybavení, které vytáhnete ze skříně třeba jen dvakrát ročně. V takovém případě mnohdy stačí přibalit do batohu roličku potravinové fólie. Postará se třeba o ochranu telefonu v případě deště.

Je totiž tak tenká, že nebrání ovládání dotykového displeje, ale svojí přilnavostí si nezadá s profesionálními plastovými kryty monitoru. Telefon můžeme obalit celý a budeme mít jistotu, že se mu nic nestane. Stejně tak se hodí v případě nenadálého objevu díry v botě, stačí ji vyložit fólií, vyměnit ponožky a můžete dál putovat v suchu.

Neodolatelná mucholapka

Mušky, kam se člověk podívá. I to se může v domácnosti někdy stát. Než objevíme místo, odkud vylétají a zdroj jejich potravy, může to pár hodin nebo i dnů trvat a mezi tím budou octomilky namnoženy víc, než se nám líbí.

Máme-li doma potravinovou fólii, máme také zčásti vyhráno. Stačí totiž do misky nebo třeba i do zavařovací sklenice nalít trochu octa naředěného vodou, zakrýt potravinovou fólií a udělat do ní párátkem několik malých dírek. Během dalších pár hodin bude po problému, mušky přiláká kyselá vůně octa a fólie je nepustí ven. A jaké nápady máte na její další využití právě vy?

Zdroje: www.housedigest.com, living.iprima.cz, adbz.cz