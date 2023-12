Banánové slupky považují mnozí za odpad, jakmile si pochutnají na vnitřku samotného banánu. Ve skutečnosti vám ale ještě můžou fantasticky posloužit, třeba při přípravě poctivého domácího vývaru. Vyzkoušejte tajný trik gurmánů, po kterém už banánové slupky nikdy před vařením vývaru nevyhodíte!

Po uvaření vývaru nastávají velmi často dvě situace. Buď má vývar naprosto výbornou chuť, které není co vytknout, anebo ji má právě ono vařené maso. To ale většinou ztrácí svou typickou chuť dlouhým vařením, kdy ji předává vývaru. Abyste však měli dokonalé jak maso, tak i vývar, stačí si vzít na pomoc pouze banánovou slupku. Jak na to?

Účinky banánové slupky

Tajemství lahodné chuti masa tkví v rychlém uvaření. Říkáte si ale, že poctivý vývar se musí táhnout až několik hodin? V tomto směru vám pomůže řádně vyčištěná banánová slupka. Již po půl hodině vaření je totiž díky ní maso hotové a stejně tak i vývar. Pokud máte strach z banánového odéru v polévce, tak vás ujišťujeme, že banánová slupka neuvolňuje ani svou typickou vůni a ani chuť!

close info Shutterstock zoom_in Slupky od banánu účinně urychlují dobu vaření masa ve vodě.

Vaření masa se slupkami

Při vaření vývaru se dává kořenová zelenina k masu již od samého začátku. Gurmáni ji však zpočátku nahrazují banánovou slupkou, kterou samotnou vaří s masem 20-30 minut. Během vaření buďte neustále poblíž hrnce, jelikož je zapotřebí průběžně vyndávat děrovanou lžící sraženou pěnu na hladině vývaru.

Dokonalá chuť vývaru

Jakmile uběhne půl hodina vaření masa i s banánovou slupkou, vyndejte ji z hrnce a nahraďte ji naopak mrkví, kořenem petržele, celerem a kouskem póru. Pak už jen stačí vařit jen tak dlouho, dokud nebude zelenina měkká. Uvidíte, že takto připravený vývar i s masem má naprosto dokonalou chuť.

close info Shutterstock.com / Slawomir Fajer zoom_in Dokonale udělané maso můžete mít díky banánové slupce na všechny způsoby.

Použití při pečení

Banánová slupka se dá využít rovněž při pečení masa, které bývá z trouby mnohdy vysušené. Právě na tento neduh je naprosto skvělá, jelikož účinně brání jeho vysušení. Stačí ji dát na dno pekáče pod maso, které bude po upečení krásně šťavnaté a lahodné.

Slupky místo alobalu

Stejně jako při pečení, tak i při grilování masa můžete použít banánovou slupku. Ta zabrání jak vysušení, tak i ztvrdnutí povrchu. Pokud tedy nemáte po ruce alobal, zabalte kuřecí maso do banánových slupek. Můžete tím tak překvapit i hosty, kteří budou z banánového triku jistě nadšení!

