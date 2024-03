Nechcete ztrácet čas úmorným žehlením? Máme pro vás bezva tip, jak vytáhnout vyžehlené prádlo přímo z pračky.

Žehlení vypraného prádla patří k běžným povinnostem každé hospodyně a je faktem, že zabere poměrně dost času. Zkuste si práci ulehčit a využijte geniální trik, který vás žehlení ušetří. A nebudete k tomu potřebovat nic náročného. Stačí sáhnout do mrazáku pro pár kostek ledu.

Chcete znát 5 zaručených tipů, jak ušetřit čas a zlepšit kvalitu žehlení? Podívejte se na YouTube video na kanálu DrCleanUK:

Jak led nahradí žehličku

Díky této vychytávce budete moci zapomenout na žehlení. Tento jednoduchý ale osvědčený způsob praní prádla zajistí, že úplně zapomenete, co je to žehlení. Nejprve vložte do bubnu roztříděné oblečení a přidejte i několik kostek ledu. Pak nastavte běžný program, který odpovídá pranému materiálu a spusťte ho. Během praní se kostky ledu rozpustí, což nežádoucí překlady a záhyby vyhladí.

close info shutterstock.com a pinterest.com zoom_in Nejprve vložte do bubnu roztříděné oblečení a přidejte i několik kostek ledu.

Aviváž a nižší otáčky

Při praní prádla s ledem samozřejmě využijte i odpovídající aviváž, která prádlo zjemní a příjemně provoní. Stejně tak nastavte praní i ždímání na nižší otáčky. Obvykle je v programech nastaveno automaticky cca 1600 otáček, ale existují i varianty na 1000, 800 nebo 600 otáček.

Prádlo ihned vyndejte

Jakmile zvolený program skončí, nenechávejte zbytečně prádlo v pračce dlouho ležet. Nejenže by nebylo naprosto hladké, ale mohlo by také začít nepříjemně zapáchat.

Základ je proklepat prádlo

Před pověšením prádla každý kus řádně protřepejte, jedná se o zásadní krok. Uchopte oděv vždy za dva okraje a máchněte s ním volným prostorem.

close info Olena Ivanova / Shutterstock zoom_in Pokud nechcete žehlit, záleží i na tom, jak prádlo pověsíte.

Jak prádlo věšet

Košile, halenky a trička sušte rovnou na ramínkách, na nichž je pak už jen uložíte do skříně. Ložní prádlo před pověšením ještě lehce mokré poskládejte a nechte několik minut v koši na prádlo předtím, než ho rozložíte a pověsíte.

Tip na závěr

Pokud jste někde, kde se vám pomačká například halenka a potřebujete ji dát rychle do pořádku, poradíte si také bez žehličky. Daný kus oblečení nejprve pověste na ramínko, navlhčete vodou z rozprašovače a pak místa důkladně vyfoukejte fénem.

