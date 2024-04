close info Sergey V Kalyakin / Shutterstock

Tereza Pavcová 23. 4. 2024 clock 6 minut video

Není to ani veranda, ani altán, ani přístřešek. Vlastně jen lehká konstrukce, která trochu připomíná ten dávný výrok o vlaku a motýlech, kteří létají okny dovnitř a ven. Protože přesně to se děje i pod pergolou, která sice v zahradě stojí, ale zároveň nabízí rozhled do všech stran.

A i když vás v létě ochrání před přímým sluncem, pořád nemáte pocit, že byste byli zalezlí uvnitř. Možná už ji na zahradě už dávno máte, možná se teprve rozhodujete o stavbě. A možná plánujete další, protože na velkém pozemku můžou být klidně tři, každá trochu jiná a s trochu jiným účelem. Zdroj: Youtube Až na oblohu Pergolou se obvykle myslí lehká zahradní konstrukce, která nemá pevnou střechu, i když u výrobců se setkáte i s typy, které mají plné zastřešení. Můžete ji přistavět k domu nebo postavit zcela volně do zahrady. A použít vlastně všude tam, kde by působil příliš mohutně klasický altán. Shora ji mohou krýt jen popínavé rostliny, v posledních letech se často objevují i plátěné střechy, které chrání před sluncem i mírnějším deštěm, a pokud je systém napnutý na lankách, můžete ho podle potřeby shrnout nebo jím pergolu překrýt. Většina výrobců dnes nabízí i posuvné, případně pevné střechy z odolnějších materiálů, někdy i částečně zateplené, aby pod nimi v létě nebylo příliš velké horko. „Problém může být neizolovaná a tmavá střecha, která pohlcuje teplo ze slunce,“ vysvětluje Rastislav Matuška, technik firmy Gardeon. „Pak je pod pergolou v létě sice stín, ale ne takový chládek, jako když zvolíte střechu s izolací nebo světlou barvu. Rozdíl teploty pod zateplenou a nezateplenou krytinou totiž může být až deset stupňů.“ close info Amelly Twinsity / Shutterstock zoom_in Systém stínění pergoly pomocí plátěné střechy chrání před sluncem i lehkým deštěm Jaký materiál Rozdíly jsou nejen v ceně, od níž bývá samozřejmě odvislá i kvalita zpracování. Důležité je i to, jak dlouho má pergola vydržet a jak se o ni chcete starat. A samozřejmě by měla ladit s domem a zbytkem zahrady, což někdy určí materiál samo o sobě. Dřevo V českých zahradách asi nejčastější materiál pro stavbu pergoly. Výhody jsou jasné. Postavíte si ji i sami, nejsložitější bude ukotvení, kdykoli ji můžete snadno přetřít a není problém vyměnit jeden sloupek nebo trám. Přesto musíte počítat s častější údržbou, protože dřevěná pergola vyžaduje nátěr ideálně jednou za rok, a obecně nižší životností, než mají třeba pergoly kovové. close info Christie McClung / Shutterstock zoom_in Dřevěné konstrukce vyžadují častější údržbu a mají kratší živostnost než pergoly z kovu Plast U nás se nepoužívá příliš často, ale pergolové stavebnice z vysokotlakého plastu existují. Časem musíte počítat s nenávratným poškozením, obecně jsou ale celkem odolné a nejde o investici na pár let. Nevýhodou je barva. Jakmile si ji jednou vyberete, už ji nezměníte. Hliník Hodí se dobře k moderním novostavbám a řadovým domkům, navíc je odolný a lehký, takže je možné pergolu instalovat i na terase v patře. Nabízí nejsnadnější napojení pevné střechy, většinou v podobě posuvných panelů a funguje dobře například jako zakrytí bazénu. Ocel

Je rozhodně z materiálů nejodolnější, musíte jen počítat s vyšším zatížením. Přesto nepůsobí nijak masivně a ocelová pergola se i díky různým barevným variantám hodí, podobně jako hliník, k většině moderních domů. Před větrem i zvědavci Je jasné, že pergola je ze své podstaty spíš vzdušná a materiálu se pro její stavbu použije minimum. Jenže co když je potřeba ji z nějakého důvodu zastínit. Třeba proto, že na malé zahradě v řadovce má hned o metr dál terasu nepříjemný soused. „Pokud potřebujete jen trochu odclonění a počítáte třeba s budoucím popnutím rostlinami, můžete zvolit jen jednoduchou výplň, kovovou nebo dřevěnou, jakousi treláž. I ta poskytne do jisté míry soukromí,“ vysvětluje odborník. „Stejně tak ale můžete mezi sloupky pergoly vložit plné stěny, které se dokonce dají zvenčí nahodit omítkou. Barvu můžete sladit s domem, třeba v případě, že na něj pergola navazuje.“ Ta pak slouží jako ochrana nejen před zvědavýma očima, ale i částečně nahrazuje plot. A v každém případě rozšíří možnosti používání pergoly, až třeba začne víc foukat. Pod nohama Velkou výhodou pergoly je, že stavbě stačí čtyři pevné body (nebo víc, podle počtu sloupků), do nichž se ukotví sloupky konstrukce. Nejčastěji se používají betonové patky, které nenaruší vzhled zahrady, a přitom jsou dostatečně pevné. Díky tomu máte vlastně volnou ruku ve výběru podkladu pod pergolou. Pod hodně vzdušnou konstrukcí, která funguje vlastně jen jako „předěl“ v zahradě, můžete klidně nechat růst trávu nebo půdopokryvné trvalky, kterým nevadí větší zastínění. Když má pergola sloužit třeba jako průchod na místě, kde by jinak v létě bylo nepříjemné horko, nebojte se pod ni položit jen kamenný chodníček, nebo třeba zámkovou dlažbu. Na té už klidně může stát i posezení. A samozřejmě můžete prostor po pergolou vylít betonem a na něj pak položit jakoukoli venkovní podlahovou krytinu, která vám vyhovuje. Od lité podlahy přes dlažbu až po plastové nebo dřevěné fošny. close info tokar / Shutterstock zoom_in Pergoly bývají finančně náročnější než markýzy, zato ale terasu mnohem lépe chrání Ve výšce Protože je pergola ve své podstatě konstrukce, kterou můžete postavit jak volně, tak ji navázat na dům třeba garáž, nabízí se samozřejmě její postavení i třeba na terase. Pokud se ale k podobné stavbě chystáte, musíte velmi pečlivě volit nejen materiál, ale i konkrétní výrobek. Zatímco na zemi se pergola kotví do podloží, nejčastěji pomocí betonových sloupků, na terase to logicky nejde. Proto pečlivě vybírejte jak způsob ukotvení, který musí odpovídat konstrukci obvodové zdi domu, tak zkušeného zhotovitele. Pokud je dům zateplený, bude to navíc muset být pro tento účel speciálně certifikovaná firma. Proč pergola Výhody: stavba není nákladná

je rychle hotová a některé pergoly zvládnete postavit i svépomocí

může mít jakýkoli rozměr, podle potřeby jen přidáte sloupky

snadno se přizpůsobí – na trámky podle potřeby zavěsíte cokoli, od světel po houpací křeslo, a za pár týdnů je zase sundáte

chrání před přímým sluncem a přitom zahradu „nezastaví“ Nevýhody: dovnitř se však snadno dostanou nečistoty, a tak vyžaduje častější údržbu, než třeba altán

nechrání venkovní nábytek, ten dřevěný tedy musíte stěhovat tam a zpátky nebo chránit jinak

obvykle neposkytne plný stín, pokud tedy nepřidáte pevnou střechu Související články close Domov a bydlení Jarní balkónové vychytávky: Nevzdávejte se pohodlí ani požadované funkčnosti video close Zahrada Zahradní nářadí, které vám usnadní práci: Tyto vychytávky musíte na letošní sezónu rozhodně mít video Zdroj: časopis Receptář

tag Altán Léto Materiál Pergola Střecha Terasa Zahrada

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít