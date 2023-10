Nevyhazujte použité čajové sáčky. Budou se vám ještě hodit! Je to s podivem, ale čajový sáček zastane v domácnosti i na zahradě spoustu práce a byla by prostě škoda zbavit se ho.

Víte, že čajové sáčky můžete použít k úklidu?

To je ale podivný nápad, co myslíte? Ač se to zdá být opravdu zvláštní, černý čaj a čajové sáčky jsou skutečně účinným a vhodným prostředkem, kterým v domácnosti vyčistíte kdeco. Víte, na co je použít?

Podívejte se třeba na toto krátké video z YouTube kanálu How to. Autorka vám předvede, jak pomocí čajových sáčků čistí zrcadlo.

Jak použít čaj a sáčky k úklidu?

Černý čaj nebo čajové sáčky mohou být užitečným a ekologickým způsobem čištění různých částí vašeho domova. Je to díky tomu, že třísloviny obsažené v čaji mohou pomoci rozložit nečistoty a dodat povrchům přirozený lesk. Některým povrchům tmavá tekutina navíc dodá i šmrnc, což se určitě počítá, přitom jde o docela přirozené přírodní barvivo.

Na dřevěné podlahy

Na čištění dřevěných podlah a nábytku, ale také skleněných povrchů, zrcadel i oken, můžete použít jak silný černý čaj, tak louh z již použitých sáčků. Stačí je nechat vařit v hrnci zhruba 10 minut, nechat vychladnout a scedit. Pokud se rozhodnete použít takový odvar do rozprašovače, raději tekutinu přefiltrujte přes kávový filtr nebo plátýnko, aby se do pumpičky nedostaly ani ty nejmenší nečistoty, které by mohly rozstřikovač ucpat.

Odvarem, čajem nebo pomocí rozprašovače pak umyjte podlahy, okna či nábytek, jak jste zvyklí. Nezapomeňte vytřít povrchy do sucha, aby na dřevu ani skle nezůstaly kapičky.

Na koberce i rohožky

Silný čaj ve spreji se dá také použít na oživení koberců a rohožek, ale je to trik, který se používal na vlněné koberce. Dnešní moderní syntetické vlákno už čaji tolik nepřeje a může je nepěkně obarvit, proto raději tento trik našich babiček nepoužívejte. Nebo napřed vyzkoušejte na neexponované části, kde vám případná skvrnka nebude vadit.

Pomocí čaje ve spreji zvládnete raz dva i úklid koupelny.

Čajový sáček hoďte do záchodu nebo vany

Nicméně v koupelnách a toaletách je čaj i sáčky stále potřeba a funguje dobře na rozpouštění usazenin na obkladech, dlažbě i sanitární keramice. Můžete jej aplikovat sprejem a do sucha vytřít. V případě silných usazenin ve vaně, sprchovém koutu nebo záchodě do nich napusťte vodu až po hladinu, kde se objevují pruhy špíny, zašpuntujte a vhoďte několik čajových sáčků.

Záchod samozřejmě neplníme vodou ani nešpuntujeme, hladina se zde drží sama. Nechte čajové sáčky louhovat ideálně přes noc a druhý den vanu, záchod či sprchovou vaničku vyčistěte pomocí kartáče a opláchněte.

Na špinavé hrnce

Čaj je ale také překvapivě silný na to, aby pomohl s odmočením silně špinavých či připálených hrnců a pánví. V tomto případě se hodí uvařit silný nálev a ještě vroucí jej nalít do mytého nádobí. Až vychladne, můžete se pokusit nádobí umýt, mělo by to jít významně lépe.

Na zahradu

Čaj je také plný živin, které přijdou na zmar pokaždé, když použité sáčky vyhodíte. Rozhodně je můžete přidat na kompost nebo roztrhnout a čaj smíchat s půdou. Další možností je nechat sáčky louhovat den nebo klidně dva a nálevem pak květiny zalévat.

