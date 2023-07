Jak uvolnit ucpaný záchod bez zvonu? Geniální trik s ramínkem a další tipy

Stane se to, ani nevíte jak. Trochu víc toaletního papíru, pokus o spláchnutí zkažených potravin nebo jiná hloupost, která se nevyplácí. Toaletu můžete ucpat docela jednoduše, ale co pak s tím? Jak vyčistit odpad záchodu bez zvonu?

WC zprůchodníte i bez zvonu

Vrhněte se do problému po hlavě a vyřešte nepříjemnost vlastními silami. Způsobů, jak na to, je několik i v případě, že nemáte správné pomůcky. Je jich celá řada a u problémů s jakýmkoli odpadem platí jen pár pravidel. Vyzkoušejte víc způsobů, obrňte se trpělivostí a v budoucnu pamatujte na prevenci.

Potřebujete jen štětku do záchodu a igelitový sáček. Vyzkoušejte jednoduchý fígl, o který se s vámi podělil Mr. Smart.

Kuchyňské ingredience pomohou i na WC

Někdy stačí soda, ocet a horká voda. Pokud nemáte sodu, pamatujte, že i kypřicí prášek pomůže, jen budete muset zhruba ztrojnásobit množství. Tyto prostředky se hodí, pokud není mísa zcela naplněná vodou. Nasypejte sodu do odpadu, přilejte ocet nechejte reagovat i půl hodiny, než se znova pokusíte spláchnout.

Někdy může pomoci také horká voda, která přece jen lépe „rozpustí“ toaletní papír a ostatní nečistoty. Také horkou, ale nikdy ne vroucí, vodu nechejte nějakou dobu působit.

Sodu a ocet můžete vyzkoušet i na ucpaný záchod. Nechejte je ale déle působit. Zdroj: profimedia.cz

Trik s ramínkem nebo hadicí

Pokud jsou nečistoty příliš upěchované a pevně drží, hodí se je něčím narušit. Ono „něco“ může být drát, hadice, tlak vody a podobně. Na čištění odpadů se hodí dlouhý nástroj, který budete moci zkroutit tak, aby se dostal až k ucpanému místu.

K tomu může pomoci kanalizační pružina, které se také říká krtek či prostě péro na čištění odpadů. Je to hadička z kovových dílků, která se kroutí na všechny strany, přitom je pevná. Jejím středem prochází drát či pevné lanko, který je na začátku ukončen háčkem, spriálou nebo jinak a na druhé straně je lanko ukončené rukojetí podobné klice, kterou se dá točit. Toto pero se dobře kroutí a dostane se dobře do všech ohybů trubek a odpadu. Pokud máte často problémy s ucpaným odpadem, tuto pomůcku si pořiďte. Jestliže však nemíříte do obchodu s nářadím a musíte si s odpadem poradit co nejdřív, můžete zkusit použít drátěné ramínko.

Pokud bojujete s ucpanými odpady často, pořiďte si tuto jednoduchou pomůcku. Zdroj: Profimedia

Háček ramínka zachovejte a natáhněte zbytek, jak jen to jde nejvíc. Zůstanou vám v ruce dva dráty s háčkem na konci. Pokuste se háček dostat co nejdál až k ucpanému místu, snažte se pevné části prošťouchnut nebo protrhat, aby se odpad uvolnil.

Podobně vám může pomoci také například kus zahradní hadice, kterou je obvyklé možné zavést dost hluboko a díky tomu narušit a prošťouchnout chuchvalec nečistot. Pokud může být taková hadice namontovaná na přívod vody, můžete také zkusit uvolnit vše tlakem vody. Taková práce je však možná ve dvojici, kdy jeden kontroluje záchod a druhý otevírá a uzavírá přívod vody.