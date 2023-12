Chystáte se doma nebo na chalupě uspořádat silvestrovskou oslavu? Dobrou a pohodovou náladu vždy podpoří i efektní a zajímavá dekorace.

Máte v plánu oslavit Silvestra s rodinou či přáteli? Kromě jiného nezapomeňte na řádnou silvestrovskou výzdobu. K oslavám na konci roku to prostě patří! Jedná se o čas blyštivých a zářivých dekorací, které se však dají pojmout s estetikou a vkusem. A nemusíte hned zbytečně utrácet za předražené ozdoby v supermarketech, velice snadno si je s trochou zručnosti a chutí do práce vytvoříte doma vlastnoručně. A když kouknete do uschovaných zásob z minulých let, budete jistě překvapeni, co všechno najdete a budete moci využít.

Na zajímavé tipy na silvestrovské dekorace se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Everything Luxury:

Zdroj: Youtube

Výzdoba je základem dobré party

Ať už pořádáte večírek kdekoliv, vždy je spousty možností, jak si s dekorací poradit. Zcela jistě lze využít svíčky a z nepotřebného obalového nebo i jiného papíru vytvořit ozdoby. Skvělým doplňkem jsou i balonky, které navodí hravou atmosféru a můžete je například popsat osobními vzkazy nebo přáními do dalšího roku.

Pokud trávíte silvestrovskou oslavu doma, máte hned více možností, protože doma najdete vždy více materiálu a můžete si vyhrát s každým detailem. Skvělou atmosféru navodí například neonové LED pásky, anebo prskavky a vystřelovací barevné konfety. Možná najdete i sypací hvězdičky a další drobnosti, které slavnostní atmosféru podpoří.

close info Shutterstock zoom_in Dejte si záležet i na dekoraci pohoštění.

Pohoštění v silvestrovském stylu

Stejně tak by mělo slavnostně vypadat i vánoční občerstvení, které jste hostům připravili. Nezapomeňte na zajímavá napichovátka, ozdobná paraplíčka, zajímavé ubrusy a ubrousky a také na stylové nádobí a skleničky. Drinky lze ozvláštnit kouskem ovoce a jedlými třpytkami a pokrmy pozlaceným a stříbrným zdobením.

Atmosféru tvoří i hudba

K přípravě večírku patří i příprava playlistu, díky tomu bude mít večírek příjemnou zvukovou kulisu. Na výběru si dejte opravdu záležet a zařaďte do něj nejen své oblíbené songy, ale i písničky svých nejbližších a přátel. Dobrá hudba totiž postupem času roztančí i ty největší odpůrce tance a mnohé namotivuje i ke společnému zpěvu.

close info Lucie Horská, archiv Yemi A.D. a Profimedia.cz zoom_in Party jsou i o stylovém oblečení.

Dress code

Večírek můžete pojmout i v nějakém stylu a požádat hosty o dodržení náležitého „dresscodu“. Díky tomu si užijete nejen spousty překvapení, ale i dobré nálady a spontánního smíchu. Fantazii se v tomto ohledu nekladou a fotky, které si na oslavě pořídíte, budou pro všechny jistě skvělou a příjemnou vzpomínkou.

Zdroje: www.lifee.cz, www.kreativnitechniky.cz, www.vratnepenize.cz