Co se stane, když dáte česnek do záchodu a necháte ho tam přes noc. Téměř zázrak

Česnek není jen skvělé dochucovadlo a účinný přírodní lék, jedná se zároveň o prostředek, který lze využít i k dezinfekci. Pokud chcete mít záchod jak z alabastru a vyhnout se složitému čištění, vhoďte do záchodové mísy očištěný stroužek této zeleniny, výsledný efekt vás překvapí.

Čistá a voňavá toaleta je vizitkou každé domácnosti. Přestože její úklid nepatří zrovna k oblíbeným činnostem, je možné si tuto rutinu usnadnit díky osvědčeným přírodním prostředkům, mezi něž patří právě česnek. Nejenže mísu vyčistí, ale hlavně ji zbaví nežádoucích bakterií.

Namísto chemie obyčejný česnek

Česnek patří mezi nejpoužívanější dochucovadlo v kuchyni pro své aroma a díky obsahu vzácné látky alicin je velmi využíván i jako účinné léčivo, které chrání lidský organismus před mnoha nemocemi a celkově posiluje imunitu. Jedná se o silné přírodní antibiotikum a antivirotikum.

Česnek má silné desinfekční účinky. Zdroj: Profimedia

A protože má česnek i silné desinfekční účinky, byla by škoda jej nevyužít právě při čištění toalety, kde se to nebezpečnými bakteriemi a plísněmi jen hemží. A bonus? Ušetříte si nejen čas, který byste strávili cestou na nákup, ale i peníze, které byste vydali za chemické prostředky, jež znečišťují životní prostředí.

Trik se stroužkem česneku

Protože je tento způsob čištění toalety velice šetrný, nemusíte se obávat poškození povrchu záchodové mísy. Když do ní vložíte očištěný stroužek česneku přes noc, budete ráno ohromeni, protože bude čistější, než kdybyste použili drahé prostředky. Ráno jen spláchněte a je to. Není od věci tento způsob desinfekce zopakovat dvakrát do týdne.

K čištění lze využít i česnekový roztok

Tato metoda vám sice zabere o něco více času, ale jedná se jen o pár minut. Nalijte si do hrnce tři šálky vody, vložte do ní tak 3 oloupané stroužky česneku a nechte přivést k varu. Poté hrnec stáhněte z plotýnky, zakryjte pokličkou a nechte ještě tak 10 až 15 minut louhovat. Pak už nezbývá než tento roztok použít jako v předchozím případě. Česnekový lektvar vám navíc vyčistí i veškeré žluté usazeniny. V obou případech můžete před spláchnutím použít i záchodovou štětku.

Perfektně funguje i zázvor

Pokud máte doma zázvor, můžete jej využít také k čištění záchodu, protože má velmi podobné účinky jako česnek. Vhoďte do mísy několik nakrájených kousků a nechte působit přes noc. Po několika týdnech používání budete příjemně překvapeni, jak je tato metoda účinná.

Pokud máte doma zázvor, můžete jej využít také k čištění záchodu, protože má velmi podobné účinky jako česnek. Zdroj: Profimedia

Máte doma colu?

K čištění WC lze využít i tento hnědý nápoj. Nalijte asi tak 300 ml coly kolem horního okraje do mísy a nechte působit minimálně 1 hodinu. Platí však opět pravidlo, čím déle, tím lépe. Cola obsahuje agresivní kyseliny, které nežádoucí nečistoty v míse rozpustí. Před spláchnutím toaletu umyjte štětkou běžným způsobem.

