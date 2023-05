Až dosud jste záchod splachovali špatně. Nevíte o tom, ale zbytečně utrácíte

Každodenní potřebu zajít na toaletu člověk nijak neomezí, a přesto se dá na jednotlivém spláchnutí ušetřit až 40 % vody. Díky jednoduchým trikům se můžete stát mnohem ekologičtějšími, a ještě na tom ušetříte spoustu peněz. Vyzkoušejte je i vy!

V dnešní době se lidé snaží ušetřit na mnohém, avšak leckdy zapomínají, že můžou ovlivnit také spotřebu vody během splachování. Průměrný člověk zajde denně na toaletu asi sedmkrát, přičemž dohromady za den spotřebuje až neuvěřitelných 70 litrů vody. Povíme vám, jak efektivně šetřit vodu a současně neomezit běžnou potřebu.

Podívejte se na video, proč byste měli před spláchnutím vždy záchod přiklopit:

Dvě tlačítka využívá málokdo

Máte doma na toaletě pouze jedno tlačítko? Pokud ano, měli byste zvážit, zda ho nevyměnit za modernější dvě WC tlačítka. Při splachování pomocí jednoho tlačítka totiž spotřebujete velké množství vody, i když by vlastně stačila pouhá část této spotřeby. Dvě tlačítka vám tak vhodně rozdělí přísun vody většinou na 3 a 6 litrů.

Pořídit si můžete také jedno tlačítko, které vodu spouští a zároveň zastavuje. Díky němu se stanete pánem nad spotřebou vody. Zdroj: Shutterstock

Uteče až sto korun za hodinu

Protékající toaleta má mnohdy na svědomí právě to, proč je váš účet za vodu tak vysoký. Za jednu hodinu jím dokáže protéct až 80 litrů, což je necelá stokoruna. Pokud si nejste jisti, zda vám peníze neprotékají volně toaletou, vyzkoušejte si jednoduchý test. Do nádržky s vodou nasypte trochu potravinářského barviva a chvilku vyčkejte. Pokud se v míse objeví barevný proužek, měli byste co nejdříve zavolat instalatéra.

Zbytky jídla se nesplachují

Nejspíš právě vy patříte mezi ty, kteří mají ve zvyku splachovat zbytky jídel. Tato finta vám možná ušetří starosti se zbytky jídla, ale rozhodně už nemyslí na vaše peníze. Zkuste zapomenout na tento zlozvyk a raději se naučte nespotřebované jídlo vyhazovat do odpadkového koše, na kompost nebo do popelnic na bioodpad, které jsou k tomu vytvořeny.

I když to láká, zbytky jídla do záchodové mísy rozhodně nepatří. Zdroj: victoras / Shutterstock.com

Splachování nasbíranou dešťovkou

O dešťové vodě jste nejspíše už slyšeli v rámci zalévání květin, pro které je tato voda ideální. Možná tomu nebudete věřit, ale splachování za pomoci nasbírané dešťové vody je také praktický způsob, jak ušetřit peníze. Dešťovku lze sbírat na venkově i v bytě. Proto je tento tip vhodný opravdu pro všechny! Stačí umístit na balkon či lodžii vhodnou nádobu, do které budete vodu při dešti vhodným způsobem svádět. Jakmile bude nádoba plná, umístěte ji vedle toalety a dle potřeby s ní splachujte.

Zdroje: bydleni.instory.cz, living.iprima.cz, keramikasoukup.cz