Naše babičky pravidelně sypaly sklenku soli do záchodu. Dobře věděly proč

Dokonale čistá toaleta by měla být jistou normou každé domácnosti. Přestože ji máte precizně vycíděnou, neznamená to, že na ní již nejsou žádné bakterie. Pro opravdu dokonalou čistotu záchodu je totiž také důležitá jeho dezinfekce. V případě, že se usazuje vodní kámen, či se dělají nevzhledné žluté skvrny, zasáhněte nejlépe ihned! A jde to i bez chemie. Bezvadně vám pomohou obyčejné přírodní ingredience a výsledek vás ohromí.

Kuchyňská sůl je i pro lenochy

Víte, co je na použití kuchyňské soli nejlepší? Že je to pro vás bez jakékoliv větší a nepříjemné námahy!

Co budete potřebovat: 250 gramů soli a 1,5 litru horké vody.

Sůl postupně promíchejte s vodou a nechte ji zcela rozpustit. Pak už jen připravenou směs vlijte do záchodu a vyčistěte ho jako obvykle. Sůl dokonale pohlcuje nepříjemné pachy a má perfektní dezinfekční účinky. Tuto metodu je lepší opakovat i několikrát po sobě, samotný výsledek bude dokonalejší. Jestliže z nějakých důvodů toaleta opravdu silně zapáchá, čistěte mísu tímto způsobem každý den po dobu jednoho týdne a poté už jen udržujte tak jednou nebo dvakrát za měsíc. Pro udržování čisté mísy není nutné ani sůl rozpouštět v horké vodě. Nasypte jednoduše 1 šálek přímo do mísy a nechte ji půl hodiny působit. Můžete přejet záchodovou štětkou a spláchnout. Čeká vás lesk jako blesk.

Víte, co je na použití kuchyňské soli nejlepší? Že je to pro vás bez jakékoliv větší a nepříjemné námahy! Zdroj: shutterstock.com

Ve střehu by měla být i štětka

Jestli chcete mít toaletu opravdu stále „in“, není od věci mít vždy připravenou k použití i štětku. Aby i ona byla dokonale čistá, nalijte vodu se solí a s troškou kyseliny citronové i do nádobky, ve které je štětka umístěna. Bude tak dokonale vydezinfikovaná hned po každém použití a dojde i k potlačení všech pachů. Roztok by se měl alespoň jednou za týden vyměnit.

Hrubá sůl a ocet

Další ověřená metoda je kombinací antibakteriálních a odvápňovacích účinků octa spolu s abrazivní schopností hrubé soli. Ocet nejprve mírně zahřejte a nalijte na hrubou sůl tak, abyste ji lehce navlhčili. Nechejte chvíli odstát a poté sůl naneste na všechna skvrnitá místa. Ponechejte ji na nich několik hodin nebo klidně opět přes celou noc. Usazeniny se začnou odlupovat, a proto je opatrně seškrábněte či okartáčujte a povrch opláchněte čistou vodou.

Odstraňte skvrny pomocí octa

Zaručeně vám pomůže běžně dostupný ocet, z něhož si vyrobíte báječný, šetrný a účinný čistič. Oproti přípravkům s obsahem chlornanu sodného je to velmi bezpečný preparát. Nalijte do hrnce 1 litr octa a přiveďte jej k varu. Pokud chcete účinek octa ještě znásobit, přidejte do něj 1 polévkovou lžíci jedlé sody. Směs pečlivě rozmíchejte a nalijte do záchodové mísy, nechte působit a dočistěte pomocí záchodové štětky.

Jestli chcete mít toaletu opravdu stále „in“, není od věci, mít vždy připravenou k použití i štětku. Zdroj: shutterstock.com

Zkuste to s colou

O zázračných účincích coly jste již určitě slyšeli. Pokud ještě váháte a zatím jste ji nevyzkoušeli, neváhejte! Tento lahodný mok totiž opravdu slouží také jako dokonalý univerzální čistič. Nalijte plechovku nápoje kolem vnitřního okraje toalety tak, aby pokryla celou plochu mísy. Minimálně 1 hodinu nechte působit, nejlépe však přes celou noc až do rána. Štětkou pak toaletu důkladně očistěte a spláchněte.

