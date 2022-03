Jak na zažloutlé skvrny v záchodové míse: Do převařeného octa dejte jedlou sodu

Obtěžují vás v toaletní míse nevzhledné žluté skvrny? Okamžitě se jich zbavte! Čím dřív to uděláte, tím se vám záchod bude lépe čistit. Poradíme, jak na to, abyste si ušetřili čas i námahu.

Záchod se žlutými skvrnami působí nevzhledně a často člověku ještě projede hlavou myšlenka, co na to řekne případná návštěva! Příčinou jsou minerální usazeniny, které se tvoří především v domácnostech s tvrdou vodou. Patříte mezi ně? Neklesejte na mysli, máme pro vás pár jednoduchých rad, které z vaší toalety udělají bělostný ráj plný lesku. A bonus k tomu? Zvládnete to bez námahy, a ještě vám zbude čas na něco příjemného.

Glazura je citlivá, nepoškoďte si ji

Mnoho lidí upřednostňuje na čištění toalety speciální chemické prostředky, které jsou běžně dostupné v obchodech. Některé z nich jsou bohužel dost agresivní a po několika opakovaných použití mohou nevratně poškodit povrchovou vrstvu keramiky. Často totiž obsahují chlornan sodný, který sice mísu vybělí, ale zároveň naleptává glazuru. Vzniknou v ní drobné póry, kde se velice snadno usazuje močovina a další nečistoty. Bohužel tyto agresivní látky mohou s přehledem poškodit i panty a prkénko. Největší chybou je, když tento druh přípravku necháte v toaletní míse přes noc. Čím déle působí, tím více glazury poničí. Záchod se žlutými skvrnami působí nevzhledně. Zdroj: shutterstock.com

Vsaďte na přírodní prostředky

V dnešní době nastal boom návratu k přírodě. Proč tedy znečišťovat odpadní vody chemií? Po ruce máte jednoduché prostředky, které vás skvrn ve výsledku zbaví jednodušeji, a navíc jsou ekologické.

Než začnete čistit, připravte toaletu

V případě, že chcete ze záchodu odstranit skvrny od tvrdé vody dokonale, měli byste zbavit záchodovou mísu vody. Můžete vodu vybrat pomocí kelímku nebo mísu spláchněte a zastavte přívod vody.

Odstraňte skvrny pomocí octa

Zaručeně vám pomůže běžně dostupný ocet, z něhož si vyrobíte báječný, šetrný a účinný čistič. Oproti přípravkům s obsahem chlornanu sodného je to velmi bezpečný preparát. Nalijte do hrnce 1 litr octa a přiveďte jej k varu. Pokud chcete účinek octa ještě znásobit, přidejte do něj 1 polévkovou lžíci jedlé sody. Směs pečlivě rozmíchejte a nalijte do záchodové mísy, nechte působit a dočistěte pomocí záchodové štětky.

Vychytávka s tkaninou či hadrem

V případě, že máte v míse skvrny již pořádně zažrané, vezměte si na pomoc starý hadr. Namočte jej do připraveného octového čističe a rozložte jej po vnitřním povrchu mísy. Nastrkejte jej i do skulin pod okrajem mísy. Nechte působit nejlépe přes noc a ráno dočistěte opět kartáčem či štětkou. V obou případech nakonec toaletu dvakrát za sebou spláchněte.

Ocet a hrubá sůl

Další ověřená metoda je kombinací antibakteriálních a odvápňovacích účinků octa spolu s abrazivní schopností hrubé soli. Ocet nejprve mírně zahřejte a nalijte na hrubou sůl tak, abyste ji lehce navlhčili. Nechejte chvíli odstát a poté sůl naneste na všechny skvrnitá místa. Ponechejte ji na nich několik hodin nebo klidně opět přes celou noc. Usazeniny se začnou odlupovat, a proto je opatrně seškrábněte či okartáčujte a povrch opláchněte čistou vodou.

Dokonale pomůže pasta z boraxu

Metoda s boraxovou pastou je velmi efektivní na jednotlivé skvrny, ale není problém ji využít i na větší plochy. Smíchejte boraxový prášek s vodou v poměru 1:1 a naneste ji na zanesená místa. Následně nechte asi tak 20 minut působit a poté překartáčujte a spláchněte vodou.

Všechny nevzhledné skvrny z vaší toalety odstraní ocet, citronová šťáva, jedlá soda i sůl. a Zdroj: profimedia.cz

Kyselina citronová či šťáva z citronu

Další velice efektivní zbraní proti žlutým skvrnám a vodnímu kameni je kyselina citronová. V případě, že ji doma zrovna nemáte, vymačkejte z citronu šťávu. Ohřejte půl litru vody a přidejte do ní 4 lžíce kyseliny citronové nebo citronové šťávy. Do připraveného roztoku namočte kartáč či štětku a postižená místa důkladně vyčistěte. Tento přípravek je vhodný i na odstranění skvrn způsobených rzí.

