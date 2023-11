Někdy se na záchodovém prkénku vytvoří skvrny, které vůbec nejdou vyčistit. Budete se divit, ale jedna australská žena přišla na to, jak vyčistit tyto zašlé skvrny pomocí prostředku, který běžně používáte v koupelně.

Je obecně známo, že záchody by měly být krásné a bílé. Co ale dělat, když se na nich vytvoří zašlé skvrny, které nejdou smýt? Skvrny může způsobovat zaschlá moč, ale také voda, která se na prkénku ustaluje tak dlouho, že následně tvoří žluté nebo nahnědlé skvrny. Ty jdou pak velice těžko smýt i prostředky, které jsou na to určené. Další problém nastává, když je prkénko starší, či mírně poškrábané. Jeho čištění pak není úplně procházka růžovým sadem. Existuje na to ale jeden velice užitečný fígl, který mohou použít úplně všichni. Prostředek, který vám zaručeně prkénko umyje, máte totiž přímo v koupelně.

Video, jak vyčistit toaletu za tři minuty, najdete na Youtube kanálu Clean My Space:

Zdroj: Youtube

Zubní pasta s aktivním uhlím

Možná jste postřehli fenomén zubní pasty s aktivním uhlím. Podle prodejců by vám měla skvěle vybělit sklovinu a zanechat vaše zuby zářivě bílé a beze skvrn. Pasta na zuby s aktivním uhlím je sice původně určena na čištění zubů, paradoxně ji ale odborníci příliš nedoporučují. Aktivní uhlí v sobě totiž obsahuje molekuly, které mají velký povrch. Tím na sebe mohou vázat další molekuly, které způsobují například zubní povlak a skvrny na zubech. Zároveň na sebe ale mohou vázat i látky, které jsou pro prostředí úst důležité.

close info Profimedia zoom_in Zubní pasta s aktivním uhlím perfektně vyčistí skvrny.

Aktivní uhlí pro čistou toaletu

I když se aktivní uhlí na zuby nedoporučuje, když pastu uvidíte v regálu v drogerii, neváhejte a kupte ji. Pasta na zuby s aktivním uhlím je řešením pro čistotu vaší toalety. Prkénko můžete skvěle vyčistit, když přidáte na čistý hadřík malé množství zubní pasty. Poté už stačí jen jemně drhnout krouživými pohyby. Takto vydrhněte ze všech stran, a pokud chcete, i na záchodovou mísu se zubní pasta skvěle hodí. Pokud máte doma kartáček, který nepoužíváte, naneste na něj pastu s aktivním uhlím a následně vytřete skuliny mísy, kam se pomocí normální štětky nedostanete. Vaše toaleta bude beze skvrn, bílá a čistá.

