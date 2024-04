Zachraňte silonky před roztržením! Stačí znát pár drobných vychytávek a jejich životnost značně prodloužíte.

Roztržené silonky jsou noční můrou snad každé ženy. V tu nejméně vhodnou chvíli se objeví nevzhledné oko, které zhatí celý outfit. Existuje však pár jednoduchých triků, díky kterým silonové punčocháče i punčochy vydrží mnohem déle a nebudete vystaveny nepříjemným situacím.

Co dělat se starými punčochami? Podívejte se na několik užitečných tipů na YouTube video na kanálu Perfektní.

Vždy jen kvalitní silonky

Silonky jsou pravděpodobně nejporuchovějším kouskem v dámském šatníku. Proto není od věci pořizovat si vždy kvalitní kousky. Lepší jsou vždy silonky s vyšší gramáží a speciálně dělanými vlákny, které navíc zabraňují utíkání ok.

Správné praní

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi jemný materiál, vyžaduje praní jistá pravidla. Někdo dokonce pere silonky jen ručně. Pračky se však obávat nemusíte. Silonky perte vždy v pracím sáčku, tkanina se tak nezatrhne o jiné prádlo či buben pračky. Využívejte program na jemné či ruční praní při teplotě maximálně 30 °C. Perte vždy v tekutých prostředcích, práškům se vyhýbejte a stejně tak aviváži.

close info Profimedia.cz zoom_in Pokud chcete, aby vám nové silonky vydržely opravdu dlouho, smočte je ve vlažné vodě a mokré je vložte do mrazáku.

Odpovídající sušení

Vyprané silonky volně rozložte na sušák a nechte uschnout na volném vzduchu. Nikdy je nesušte v sušičce ani na topení. A další tipy?

Vložte silonky do mrazáku

Pokud chcete, aby vám nové silonky vydržely opravdu dlouho, smočte je ve vlažné vodě a mokré je složte do plastového pytlíku, který vložte přes noc do mrazáku. Měly by rovnoměrně promrznout. Druhý den silonky vyndejte a nechte je přirozeným způsobem rozmrazit a uschnout. Vlákna budou pevnější a při oblékání se vám punčocháče zcela jistě neroztrhnou.

Jak silonky správně oblékat

Přestože si budete oblékat silonky ošetřené mrazem, měly byste se také ujistit, že nemáte například zatržené nehty nebo popraskanou či hrubou kůži na chodidlech. Mohly by být příčinou roztržení. Stejně tak je lepší sundat si prstýnky a náramky, obzvlášť ty s kamínky.

close info Profimedia.cz zoom_in Při oblékání silonek je lepší sedět, ve stoje můžete mít špatný balanc.

Nejprve si natáhněte na ruku jednu nohavici, následně ji shrňte a nasaďte na špičku jednoho chodidla. Poté ji vytáhněte a stejný postup opakujte i s druhou nohavicí na druhé noze. Při oblékání silonek je lepší sedět, ve stoje můžete mít špatný balanc.

Zdroje: www.irecept.cz, www.prozeny.blesk.cz, www.tchiboblog.cz