Zahrada zničená povodní: Se zemí hned nepracujte, soustřeďte se na doplnění odplavených živin

close info Lena Romanova / Shutterstock

Kateřina Jelínková 19. 9. 2024 clock 4 minuty video

Povodně ničí vše, co jim přijde do cesty. Neptají se přitom, přes čí pozemek se převalí a co přitom zlikvidují. Každý, kdo měl někdy zaplavený pozemek, dobře ví, jak složitá je jeho obnova. Můžeme to ale udělat s rozmyslem a tak, abychom z té hrůzy alespoň něco vytěžili.

I když by jistě každý zahrádkář měl chuť pustit se do práce hned, jak opadne voda, bude dobré nejprve si v hlavě a raději i na papíře srovnat jednotlivé kroky, které budou následovat. Pamatujme si přitom, že okamžité přímé zásahy do půdy by mohly přidělat více problémů než užitku. Jak tedy začít a čím pokračovat? Odborníci v tom mají jasno. Podívejte se na video od TruGreen Lawncare UK na youtube: Zdroj: Youtube Nechte půdu vyschnout Uvědomme si, že půda na pozemku, po kterém se přehnala povodeň, je promáčená opravdu hluboko. Proto se zbavme potřeby jít ji okamžitě urovnávat a upravovat podobu zahrady. Příroda je na takové stavy “zařízená”, i když nám se to nehodí. Nechme ji tedy nejprve pracovat bez našeho zásahu. Pozemek, který vyschne přirozeně, bez lidského zásahu, bude následně lépe připraven na další obhospodařovávání. První radou zkušených zahradníků je tedy trpělivost, i když je to těžké. Nudit se nemusíte Něco ale přece jen dělat můžeme. Nebudeme sice hrabat, nebo dokonce rýt záhony, ale i tak bude práce na zahradě víc než dost. Většina pozemku jistě zůstala pod nánosy bahna, velká voda na nich nechá odpadky, které si vzala s sebou na jiném místě, mohou se najít i utopení hlodavci a další drobní tvorové. To vše samozřejmě musí pryč, protože čím déle se takové pozůstatky budou válet na trávníku nebo na volné půdě, tím víc hrozí jejich kontaminace choroboplodnými zárodky. Hrubé nečistoty proto posbírejte a bahno zvláště z trávníků spláchněte proudem vody. Dokud je zahrada promáčená, nemáte čemu uškodit. Hlavně bezpečně V této fázi záchrany zahrady je třeba dbát nejen na její budoucí podobu a možnost dalšího pěstování, ale také na vlastní bezpečnost a zdraví. Proto je nezbytné vždy pracovat s ochrannými pomůckami jako jsou rukavice, případně brýle a samozřejmě v holinkách. Jinak bychom se vystavovali zbytečnému riziku nákazy a následným zdravotním problémům. close info Nikola Fific / Shutterstock zoom_in Při likvidaci škod po povodních nezapomeňte na ochranné pomůcky, které zabrání přenosu infekcí. Opravujte, čistěte Zatímco bude pozemek stále vysychat, budete mít také dost času na opravu zavlažovacího systému, pokud jej na zahradě máte, případně na čištění hadic a dalšího nářadí, které bylo pod vodou. Bude třeba jej umýt a vydesinfikovat, aby se do půdy nedostávaly škodlivé bakterie, které na něm při povodni ulpěly. Zaměřte se na živiny Pozemek je uklizený, a dokonce dostatečně vyschlý – co tedy dál? Voda s sebou kromě zbytků úrody vzala také podstatnou část živin, které byly uloženy v půdě. Je tedy nyní na nás, abychom je doplnili. Jde hlavně o základní prvky jako je dusík, fosfor nebo draslík, ale také o organickou hmotu, která vrátí půdě její ztracenou strukturu. Určitě by se tedy mělo jednat o dávku kompostu, který zapravíme do země, ale vhodné bude také zelené hnojení. Abyste si byli jisti, že už je všechno v pořádku, bude dobré požádat odborníky o půdní test, který jasně ukáže, jak na tom pozemek je. Běh na dlouhou trať Jednorázovým úklidem péče o zahradu po povodni rozhodně nesmí skončit. Může se stát, že byly poškozeny stromy, keře jsou napadeny škůdci, kteří si libují v jejich oslabeném stavu, objevují se houbové choroby a podobně. Tomu všemu je třeba předcházet a v případě výskytu jakéhokoliv problému okamžitě zasáhnout. Stejně tak bude nutné postarat se o trávníky, které je v některých případech dokonce nutné založit znovu a ty v lepším stavu alespoň pečlivě ošetřit, vyhrabat a dosít v místech, kde došlo k jejich poškození. Práce je to dlouhá a těžká, ale pokud chcete zahradu navrátit k její bývalé kráse, neměli byste nic odkládat. Související články close Zahrada Jak vyřešit vsakování vody na své zahradě? close Zvířata Bobři boří naše hráze. Umí stavět lepší? Zdroje: www.thegardenacademy.com, www.simple-solutions.ca, www.lawnstarter.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články