Nahlédněte do kouzelného domu o půdorysu 2x2 m, kam se vešlo úplně vše

Většina lidí by domek o půdorysu 2x2 m nevyužila jinak než jako boudičku na nářadí. Architekt Rhean Marquez ho dokázal navrhnout tak, aby se v něm dalo bydlet. Bez nadsázky lze říci, že jde o nejmenší obyvatelný domeček na světě.

Projektování miniaturních domů se ve světě stalo hotovou módou. Lidé toužící po vlastním bydlení se pod tlakem vysokých cen stavebních materiálů a pozemků čím dál častěji smiřují s menším vnitřním prostorem, o to více jsou pak ale hrdí na to, jak chytře se jim ho podařilo využít. Domy z přepravních kontejnerů nebo vysloužilých nákladních přívěsů už nikoho nešokují. Rhean Marquez však zašel do extrému, který vyráží dech.

Do dřevěného zahradního domku zabírajícího na pozemku pouhé čtyři metry čtvereční vtěsnal miniaturní kuchyňský kout, pracovní stolek, záchod se sprchou a dvě postele.

Praktické bydlení? Jak se to vezme...

Z videa je patrné, že jde spíše o architektonickou perličku než o prakticky využitelný projekt. Pokud jste vyššího vzrůstu a měříte něco okolo 200 cm, v posteli budete muset spát s pokrčenýma nohama. Sprcha v těsné blízkosti toalety asi není tím pravým relaxačním požitkem a k umytí rukou nebo nádobí budete muset využít umyvadlo nalepené na vnější stranu zadní stěny. O úložných prostorách nemůže být ani řeč.

V našich podmínkách bychom takovou chatičku postavili možná jen tak k letní rekreaci, přičemž bychom si vařili raději na ohništi a za jasných nocí spali pod širým nebem. Jenže architekt Marquez pochází z Filipín. A tam je jak jiné podnebí, tak chudoba zcela jiných rozměrů, než jak ji definuje našinec.

Zkrátka a dobře, na Filipínách si takový domek najít majitele může, protože pro někoho je to třeba pořád lepší než nic. Střecha nad postelí a toaletou ostatně v tropickém pásu k životu postačí. Kdo však není úplným bezdomovcem, chatku o rozměrech 2x2 metry přenechá spíš dětem na hraní.