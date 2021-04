Miniaturní zahradní domek snů na kolečkách pro jednu osamělou ženu

Návštěva domů, které si architekti navrhli sami pro sebe, je vždy zajímavá a inspirativní. Většinou jde o impozantní stavby z nejmodernějších materiálů, plné promyšlených detailů a překvapivých prvků. Domeček, jenž si postavila designérka Vina Lustado, se tomuto trendu dalece vymyká. Posuďte sami.

Vina Lustado se narodila na Filipínách a vyrůstala v chudé rodině spolu s osmi sourozenci. Skromného životního stylu se nevzdala ani poté, co přicestovala do Kalifornie a vystudovala univerzitu. "Když musíte jezdit každý den do práce a vydělávat velké peníze, abyste si udrželi svůj vyšší životní styl a velký dům, kolik času vám zbude na rodinný život? A tím myslím ten kvalitně strávený čas, ne úklid garáže," vysvětluje Vina, která dává přednost životním prožitkům před neustálou údržbou drahého luxusního obydlí.

Dům snů o rozměrech zahradní chatky

Její vlastní domeček této filosofii plně odpovídá. Rozkládá se na pouhých 13 čtverečních metrech, je postaven ze dřeva a disponuje i malou terasou pro posezení s přítelem. Pod podlahou se skrývá podvozek s koly, což majitelce umožňuje přemístit ho do libovolné lokality. Nejde přitom o žádnou letní chatku, kde by Vina trávila jen víkendy. Je to její "dům snů", ve kterém už hodlá zůstat do konce života.

"Věřte nebo ne, tahle kuchyň je největší, jakou jsem kdy měla," směje se sympatická designérka ve videu. Okno za plynovým dvouhořákem vnáší do kuchyňky dostatek světla a otevřené police prostor opticky zvětšují. Nechybí tu plně funkční dřez a prostorné dolní skříňky.

Na kuchyňku navazuje systém recyklace šedých vod, který slouží k zalévání blízkého grapefruitového stromu. "Když jsem se sem přistěhovala, byl úplně bez života. Hned po roce začal krásně plodit," chlubí se Vina.

Multifunkční obývák

Kuchyňka je spojena s obývacím prostorem, jenž se podle potřeby dokáže změnit v domácí kancelář, knihovnu nebo ložnici pro návštěvu. Pojízdná skříňka v pracovním koutku slouží jako úložný prostor a zároveň jako konferenční stolek.

Podkrovní ložnici Vina považuje za luxusní a je na ni obzvlášť hrdá. Střešním oknem pozoruje v noci hvězdy a přes den ptáky. Na projekty skromného bydlení se soustředí i ve své práci. Jejích plánů využívají klienti jak v teplých oblastech, tak v mrazivé Kanadě.

