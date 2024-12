Orchideje jsou naprosto nádherné rostliny, které svou krásou dokáží rozzářit každou místnost v domě. Co ale dělat, pokud je poctivě zaléváte, ale ony stejně chřadnou? Uvařte jim tento čaj, a budou jaké nové.

Orchideje jsou velice okouzlující rostliny. Původem pochází z tropických pralesů, ale oblíbil si ji celý svět, takže ji můžete nalézt v podstatě v každém pátém bytě, který navštívíte. Jsou to květiny neuvěřitelně populární, ale málokdo z jejich majitelů dobře ví, jaké prostředí jim nejvíce vyhovuje, a jak se o tyto tropické krásky správně starat. Podívejte se, jak vám orchidej vydrží co nejdéle, a jak ji zachránit, když vám bude chřadnout a usychat.

Jak se starat o orchideje

Orchideje naprosto milují vlhkost, jelikož jsou na ni dostatečně zvyklé ze svého přírodního prostředí. Nemají však rády přímé sluneční světlo, takže ideální místo pro vaši orchidej by byl východní parapet u okna.

Také je důležité vědět, že pro orchideje existuje speciální substrát. Podle daného substrátu také budete vědět, jak často orchidej zalévat. A když už jsme u zalévání, nejlepší je ponořit květináč do kýble s odstátou vodou pokojové teploty.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Orchideje mají rády světlo, ale ne přímé slunce. Ideálním místem je tudíž východní parapet.

Co ale dělat, když vaše orchidej přestane kvést? I když postupujete přesně podle pokynů, dostatečně orchidej zaléváte a nevystavujete ji přímému slunci, někdy se může stát, že se naruší pH rostliny, a ona tak přestane kvést.

Nemusíte však klesat na mysli, jelikož existuje skvělý trik, který vaši chorou rostlinku přivede opět k životu. Zaprvé je potřeba, abyste vzali zastřihovač rostlin a vložili jej do izopropylalkoholu tak, aby se do něj konce zcela ponořily. To zajistí důkladné vyčištění.

Jak vzkřísit orchidej

Orchidej s velkou opatrností vyndejte z květináče a pořádně si prohlédněte její kořeny. Pokud si na koříncích všimnete mechu, odumřelých nebo odumírajících kořenů, může vaše rostlinka přijít o květy. Odstraňte z kořenů starou zeminu a dávejte si pozor, abyste je během toho neponičili.

Pokud má rostlina staré klasy, odstraňte je všechny. Následně kořeny orchidejí jemně opláchněte. Jakmile to uděláte, uvidíte dobře na barvy kořenů. Všechny zelené jsou zdravé. Odstřihněte tedy pouze ty, které jsou scvrklé a vysušené.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Zelený čaj obsahuje mnoho minerálů, které jsou pro orchideje důležité.

Následně můžete připravit roztok, který je pro vaše orchideje blahodárným životabudičem. Vezměte si pár sáčků zeleného čaje a vložte jej do vody s mírnou teplotou. Poté dejte orchidej do mísy, do které se vejde, a roztok zelených čajů nalijte tak, aby pokryl každý zdravý kořen.

Zelený čaj obsahuje spoustu minerálů, které jsou pro vaši orchidej důležité, jako například draslík, hořčík, vápník, zinek, železo a fluorid. V tomto roztoku nechte orchidej celý den a na noc ji odstavte. Roztok měňte každý den po dobu zhruba pěti dnů a uvidíte, že se orchidej postupně vrátí k životu.

