Asi nezačnete pokojovkám kupovat plechovky piva, ale pokud vám nějaké pivo zvětrá, určitě ho nevylévejte. A jestli máte v blízkosti domova hospodu, řekněte si o splašky z pípy. I v té nejlepší hospodě pivo přeteče, a právě to se může hodit vašim pokojovkám.

Triky a tipy v péči o pokojovky

Nejen pivo, ale i všelijaké jiné zbytky se hodí. O tom, jak pivo pokojovkám prospívá, si hned řekneme, ale vězte, že nejen jim!

V minulosti se dávaly hospodské splašky také psům nebo koním. Cílem nebylo dopřát jim dobrou náladu, ale přidat do výživy trochu vitaminu B, což mělo náramně napomáhat nejen zdraví zvířat, ale také lesku a kvalitě jejich srsti.

Jak je to s těmi pokojovkami? Na různé vychytávky v péči o pokojové rostliny se můžete podívat zde. V tomto příspěvku z YouTube kanálu Domácí zahradník.

Zdroj: Youtube

Proč pivo svědčí pokojovkám?

Používání různých organických zbytků z kuchyně není v zahradničení žádnou novinkou. Pivo můžete rozhodně vylít také na kompost. Z odpadu se běžně používají také vaječné skořápky, banánové slupky, čaj nebo kávová sedlina.

Dobře známým faktem je, že pivo obsahuje živiny jako jsou sacharidy, bílkoviny a aminokyseliny, ze kterých mají prospěch všechny organizmy, a proto také rostliny. Navíc také cukry a kvasnice obsažené v pivu mohou podpořit růst prospěšných mikroorganismů v půdě, které následně pomáhají rozkladu v půdě. Díky tomu rostliny získávají živiny z půdy jednodušeji a mohou je následně metabolizovat.

Zdá se také, že kvasnice napomáhají zlepšení struktury půdy. To pak vede k lepšímu zadržování vody a provzdušnění, což vytváří ideální prostředí pro kořeny rostlin. Bonbónkem na závěr je i to, že se kvasinkami a pivem zaobíraly také mnohé studie. Několik z nich poukazuje na další zajímavý efekt piva.

Ze zmiňovaných studií můžeme vypíchnout například práci „Modifikované kvasinky brání růstu hub v rostlinách“ zveřejněnou v roce 2021 a vypracovanou na University of California – Riverside. Podle ní mají patrně pivní kvasinky schopnost redukovat i výskyt plísní. Pokud by to tak bylo, pak je to rozhodně další plus pro pivem zalévané rostliny.

close info symbiot / Shutterstock zoom_in K přihnojování rostlin pivem se hodí zvětralé zbytky. Protože je třeba pivo silně ředit, nebudete ho potřebovat moc.

Jak pivo používat?

Zalévání rostlin pivem může být až překvapivě dobrý nápad, i když by se mělo provádět obezřetně a pivo by mělo být určitě také ředěné.

Jak tedy správně zalévat pivem? Důležité je vědět, že by mělo být opravdu silně zředěné vodou, a to konkrétně v poměru 1:10. Takto vzniklým nálevem zalévejte rostliny jako obvykle. Ale pozor by si měli dát především začátečníci! Takováto „přilepšení“ táhnou mnohé pěstitele k přelívání rostlin, a to je sice klasická, ale největší chyba, která vede až k úhynu zeleně.

Zdroje: aazdravi.cz, taktojenassvet.cz