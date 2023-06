3 geniální triky s PET lahví, díky nimž se budou rostliny zalévat skoro samy

Chystáte se na dovolenou nebo zkrátka zapomínáte zalévat rostliny? Máme pro vás skvělou vychytávku, která nedovolí rostlinám uhynout žízní. Vyrobte si doma samozavlažovací systém, který se o všechno postará! Je to snadné a levné.

Většina rostlin vyžaduje pravidelnou zálivku, obzvlášť když jsou horké letní dny, a proto časté zapomínání může mít pro ně až fatální následky. Pokud si ale vyrobíte samozavlažovací systém, do kterého stačí jednou za čas doplnit vodu, rostliny si vezmou tolik vody, kolik zrovna potřebují. Ušetříte si tím spoustu práce a vaše rostliny budou krásné a plné života.

Vyrobte si podle video návodu až 3 různé samozavlažovací systémy, které můžete použít jak na venkovní, tak i pokojové rostliny:

Vhodná doba na zalévání

Zálivka by se měla správně provádět brzy ráno anebo večer, aby voda v půdě vydržela delší dobu. V případě nepřítomnosti je dobré přemístit rostliny z horkých parapetů do chladnějších míst, kde jim nedostatek vody tolik neuškodí. Rostliny však můžete zajistit i samozavlažovacími systémy, které rozhodně nezklamou! 3 z nich si můžete vyrobit přímo doma.

Bez zalévání se neobejde žádná rostlina. Zdroj: shutterstock

Kapénkové samozavlažování

Jestliže rádi jezdíte o víkendech na krátkou dovolenou, pak je tento způsob zavlažování pro vás naprosto ideální. Rostlina díky němu bude zavlažována až 2 dny, dle velikosti použité PET lahve. Do víčka od PET lahve udělejte pomocí hřebíku a kladívka dírky. Čím víc dírek vytvoříte, tím voda z lahve rychleji vyteče. Spodní část lahve odřízněte nožem a poté našroubujte zpět víčko. Takto připravenou láhev vložte do hlíny k rostlině a naplňte vodou.

Závlaha až ke kořenům

Některé rostliny, jako třeba rajčata, mají kořeny příliš hluboko, a proto by kapénkové zavlažování nebylo příliš účinné. Pro takové rostliny musíte udělat malé díry ještě na několika místech lahve. Poté ji umístěte do hlíny tak, aby koukala pouze seříznutá část. Opět do ní nalijte vodu a máte hotovo.

Do samozavlažovacích systémů musíte jednou za čas dolévat vodu. Zdroj: Shutterstock

Dlouhodobé knotové zalévání

Pro menší pokojové rostliny je PET lahev příliš velká. Proto je vhodné použít jiný způsob samozavlažování. Na tento systém budete potřebovat pouze provázek a nějakou nádobu. Jeden konec provázku vložte do nádoby s vodou a ten druhý zase k rostlině. Klidně můžete konec provázku do hlíny trochu zahrabat, aby se nemohl uvolnit. Provázek bude rostlinu zavlažovat do té doby, dokud bude ponořený ve vodě.

Zdroje:hobby.instory.cz, otevrenysuplik.cz, tropf-blumat.cz