Pomalu a jistě se blíží konec vyhazování PET lahví! Připravte se na změnu! Od ledna 2026 přinese zálohování zajímavý bonus.

Od 1. ledna 2026 vstupuje v České republice v platnost nový systém a zásadně se změní způsob, jakým jsme doposud nakládali nejen s plastovými lahvemi, ale i s plechovkami od nápojů. Tento krok je součástí snahy o zvýšení míry recyklace a snížení množství odpadu v přírodě. Zavádí se zálohový systém, který vám umožní získat peníze za každý vratný obal. Jak přesně bude fungovat?

Češi se chystají na zálohování PET lahví. Zatím to vypadá na dvě možná řešení. Která to jsou? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu FocusOn:

Zdroj: Youtube

Základní princip

Při nákupu nápoje v plastové lahvi nebo plechovce zaplatíte navíc malou zálohu jako to znáte u některých nápojů ve skle. Získáte ji zpět, když vrátíte prázdný obal do automatu na vratné obaly nebo na pokladně obchodu.

close info AlenKadr / Shutterstock zoom_in Při nákupu nápoje v plastové lahvi nebo plechovce zaplatíte navíc malou zálohu jako to znáte u některých nápojů ve skle.

Proč zálohování

Cílem je výrazně zvýšit množství recyklovaných plastů a hliníku, což bude šetřit přírodní zdroje a snižovat produkci dalšího plastu. Zálohování by mělo snížit množství odpadu v přírodě, zejména v řekách, lesích a na dalších veřejných prostranstvích. Pro spotřebitele by to měla být motivace, aby vratné obaly nevhazovali do směsného odpadu, ale vrátili je zpět do oběhu.

Co se bude zálohovat

Půjde o jednorázové plastové lahve od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15 % alkoholu. Konkrétně se to tedy bude týkat například minerálních vod, džusů a piva. Stejně tak se bude jednat o jednorázové hliníkové plechovky, například od energetických nápojů, limonád a piva.

Kde bude možné obaly vracet

Vratné obaly budete moci odevzdat v automatech na vratné obaly, které budou umístěné v obchodech, na čerpacích stanicích a dalších veřejných místech. Některé obchody budou také nabízet možnost vrácení obalů na pokladně.

Jaká bude výše zálohy

Výše zálohy ještě není definitivně stanovená, ale předpokládá se, že bude jednotná pro všechny druhy zálohovaných obalů a bude se pohybovat v řádu několika korun.

close info Pixel B / Shutterstock zoom_in Aby obchodníci zálohované obaly přijali, budou muset být vracené včetně etikety, nezdeformované a nesešlápnuté, nebude však třeba obaly vymývat.

Co když ztratíte účtenku se zálohou

Plastové i plechové obaly budete moci vrátit bez účtenky a získat zpět zaplacenou zálohu. Systém totiž bude fungovat na základě čárových kódů, které na nich budou uvedeny.

V jakém stavu budou muset obaly být

Aby obchodníci zálohované obaly přijali, budou muset být vracené včetně etikety, nezdeformované a nesešlápnuté, nebude však třeba obaly vymývat. Uvažuje se i o využití stávajících automatů na skleněné lahve.

Cílem je udržitelnost

Zálohování je důležitým krokem směrem k udržitelnější budoucnosti. Zavedením zálohového systému se Česká republika připojí k řadě dalších evropských zemí, které již úspěšně tento systém využívají. Díky zálohování totiž můžeme významně přispět k ochraně životního prostředí a zároveň ušetřit cenné zdroje.

