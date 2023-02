Zamiokulkas: Takto jednoduše si namnožíte prakticky zadarmo nekonečno sazenic

Víte, jak se starat a množit oblíbený zamiokulkas? Je to neobyčejná rostlina, která zdobí kanceláře i domácnosti. Dejte jí správný prostor a bude fantastickým doplňkem vašeho bytu. Naučte se zamiokulkas množit a budete mít o radost víc!

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.nasezahrada.com

Zamiokulkas: Vitální nezmar

Zamiokulkas je parádní rostlina, která prostě na první pohled bují zdravím. Jeho pevné zelené lístky jsou jako penízky na dlouhých řapících a celkový vzhled připomíná zvláštní ptačí pera, které tryskají ze středu rostliny.

Kulkas zamiolistý (Zamioculcas zamiifolia) Zdroj: profimedia.cz

Zamiokulkas je téměř bezúdržbový

Kulkas zamiolistý je nenáročná rostlina pocházející z okolí Madagaskaru, Zanzibaru a Tanzanie, u nás se pěstuje jako pokojovka a zdobí skutečně všude, kam ji postavíte. Díky tomu, že vyžaduje skutečně minimální péči, je to rostlina vhodná nejen do bytů, ale také hal a veškerých veřejných prostor, i když velké rostliny se mohou samozřejmě prodražit.

Při přesazování je možné rozdělit trs. Zdroj: Shutterstock.com / mountaira

Zalévejte opatrně

Zamiokulkas sice není žádná citlivka, ale určité věci mu vadí. Nemá rád přílišnou vlhkost, proto zalévejte až když substrát proschne. Vyhovují mu stálé teploty, proto pozor na průvan. Má rád rozptýlené světlo, vyhněte se úpalu a pokud chcete rostlině přilepšit, čas od času ji oroste, vzdušná vlhkost jí totiž vyhovuje.

Zamiokulkas lze rozmnožit listy, ale také rozdělením trsu. Zdroj: Profimedia

Jak rozmnožit krásný zamiokulkas?

U nás je tato rostlina sice k dostání už několik let, takže je to vlastně stále novinka, na kterou nemusíte narazit v každém květinářství. Můžete si ale rostlinu namnožit, a to několika způsoby.

Podívejte se, jak zamiokulkas množí zkušení pěstitelé, i z jednotlivých lístečků je to možné:

Nejjednodušší je rostlinu rozdělit při přesazování, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je prostý fakt, že zamiokulkas roste opravdu velmi pomalu. Pokud tedy rozmnožíte rostlinu lístky, bude trvat léta, než se dočkáte pořádné zeleně. U rozdělení trsu budou obě rostliny sice méně bohaté, zato ihned vzrostlé.