Zamiokulkas: Neděláte při jeho pěstování obvyklou chybu začátečníků?

Kulkas zamiolistý neboli zamiokulkas je v poslední době velmi módní domácí květina. Vyznačuje se elegantním růstem a nízkými kultivačními požadavky. Na co si dát při jeho pěstování pozor, přestože jde o naprosto nenáročnou rostlinu?

Zamiokulkas zamiifolia

Áronovité exotické rostlině se často říká drahokam Zanzibaru. Druh se přirozeně vyskytuje ve východní Africe v oblasti od Keni po jihoafrický Natal, kde roste zejména v podrostu tropických lesů. Svůj původ má na ostrově Madagaskar.

Je to sukulentní, vytrvalá bylina s krátkým podzemním oddenkem, z něhož vyrůstají dužnaté, zpeřené listy. Květenstvím je palice s toulcem, spočívající blízko povrchu země, plodem je bobule obalená vytrvalým okvětím. Dorůstá do výšky 30 až 80 cm.

Zamiokulkas je naprosto nenáročná rostlina a péče o něj nezabere moc času. Proto je vhodným řešením nejen pro ty, kdo by si vzhledem ke své zaneprázdněnosti žádnou rostlinu ani netroufli pěstovat, ale i pro nezkušené nováčky. Přesto se občas stává, že tato květina někdy neprospívá. Prostě chybička se může vloudit a je dobré vědět, na co vše si dát pozor.

Vhodné stanoviště

Rostlina není nijak náročná na světlo, ale prostě jej potřebuje „tak akorát“. Ideální je světlo rozptýlené. Nikdy ji nedávejte na vyloženě tmavé místo, ale ani ne na přímé slunce. Ostré horké paprsky by mohly spálit listy a na jejich povrchu by se objevily hnědé skvrny. Pokud je místo příliš tmavé, listy se táhnou za světlem a jsou jasně zelené. Protože se listy rostliny ohýbají směrem ke světlu, je potřeba ji otáčet.

Zvykněte si zalévat jej jedenkrát týdně a počkejte, až substrát vyschne, teprve poté přichází na řadu další zálivka. Zdroj: profimedia.cz

Je možné, že zvolené místo nebude květině přes zimu, kdy je slunečního světla méně, stačit. V tom případě ji přisuňte blíže k oknu. V létě můžete dát zamiokulkas ven, na zahradě či balkoně mu bude dobře. Zpočátku jen do stínu, kde si postupně zvykne na nové prostředí a nebude mu hrozit popálení listů sluníčkem.

Vláhy tak akorát

Zamiokulkas je vlastně takový neutrál, stejně jako to má se světlem, má to i se zavlažováním. Prostě ani příliš, ani málo. Přestože připomíná sukulent, bez vody se rozhodně neobejde. Téměř denním zaléváním mu také neprospějete, rostlině hrozí riziko vzniku hniloby stonku. Zvykněte si zalévat jej jedenkrát týdně a počkejte, až substrát vyschne, teprve poté přichází na řadu další zálivka. Jak to poznáte? Při mapování stavu zeminy vám pomůže obyčejná špejle. Zapíchněte ji do substrátu a podívejte se, zda na ní ulpěl. Pokud ano, je jasné, že ačkoliv je jeho vrchní část suchá, uvnitř ještě zůstává mokrý. Se zálivkou tak můžete nějaký ten den počkat.

Na zimu je nutné zálivku omezit. Až zhruba čtrnáct dní před vánočními svátky zalévejte zase jako v létě a zamiokulkas přihnojte. V tomto období totiž přirůstají nové výhonky, které spotřebovávají mateřské rostlině mnoho energie. Poté, co se nové výhony rozvinou, zálivku opět omezte.

Hnojení a výživa, kdy ano, kdy ne

Rostlina pěstovaná v květináči časem spotřebuje živiny, které zemina obsahuje. Pak je potřeba přistoupit k jejímu přihnojení. Zatímco v zimě můžete na tuto činnost zapomenout, během sezóny je běžný čtrnáctidenní interval. Použít můžete kapalné hnojivo ředěné odstátou vodou, anebo známé výživné tyčinky, které stačí zapíchnout do substrátu a hnojivo se bude uvolňovat postupně, rostlina si je vezme podle potřeby. Hnojení tak eliminute až na několikrát za rok.

Zamiokulkas přesazujte jednou za dva roky v jarním období do květináče většího asi o pět centimetrů. Zdroj: profimedia-.cz

Přesazení je nutné

Zamiokulkas přesazujte jednou za dva roky v jarním období do květináče většího asi o pět centimetrů. Použijte běžný substrát pro pokojové rostliny, smíchaný s trochou písku. Na dno květináče je dobré přidat drenáž ve formě kamínků či keramzitu, aby kořeny v případě hojné zálivky nestály ve vodě.

Jakou vybrat zeminu

Zamiokulkas nemá speciální požadavky, a tak mu naprosto postačí běžný substrát pro pokojové rostliny. V případě, že mu chcete udělat obzvlášť dobře, přidejte do něj trošku rašeliny a písku k odlehčení.

Žádný chlad a průvan

Jelikož je zamiokulkas velice citlivý na nízké teploty, nedávejte ho do nevytápěné místnosti a ani do míst, kde táhne. Mohl by doslova nastydnout a udělaly by se na něm černé skvrny na stoncích.

Vlhkost vzduchu

Neumísťujte květinu blízko radiátorů, protože vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost. Proto ji pravidelně roste rozprašovačem. Vhodné je postavit vedle květináče misku s vodou, která se bude odpařovat a zvýší rostlině vzdušnou vlhkost. A pravidelně sprchujte vlažnou vodou. Smyjete tak z rostliny prach a bude se jí lépe dýchat.