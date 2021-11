Trápí vás doma flekaté sklenice? Jednoduše pomůže jedlá soda a zubní pasta

Kdo umývá nádobí v ruce, nezná potíže se zamlženými mléčně bílými sklenicemi. Flekaté sklo, které naštěstí jen dočasně ztratilo průhlednost, je problémem, se kterým se setkáváme, pokud myjeme sklenice v myčce na nádobí. Co s tím?

Zůstaly vám po mytí zamlžené sklenice?

Mléčné jakoby zamžené sklo není při mytí v myčce nic neobvyklého. Závisí totiž na tom, jakou máte vodu. Tvrdá voda s vysokým obsahem minerálů je důvodem, proč nejsou v myčce myté sklenice pěkné. I když většinou mluvíme o tvrdé vodě v souvislosti s vápníkem, za mléčnými sklenicemi je spíš vysoký obsah hořčíku. Vrstva, která uplěla na skle, není zdravotně závadná, ale sklenice nevypadají pěkně.

Myčka je skvělý pomocník v domácnosti, ale sklo může umývat špatně. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Změkčete vodu, vyhnete se tak matným sklenicím

Pokud žijete v oblasti, kde je velmi tvrdá voda, pak častěji než jinde bojujete s vodním kamenem. Obvykle není třeba investovat do změkčovačů vody, ale pokud vám vodní kámen vyloženě ničí spotřebiče, pak zvažte i tuto možnost. Změkčovač je defacto filtr na vodu, který zcela zabrání další tvorbě vodního kamene. Vyrábí se změkčovače pro celé budovy, ale také pro jednotlivé spotřebiče. Většina z nás ale netrpí na vodní kámen v takové míře, abychom zvažovali investici do nového zařízení. Pro běžnou potřebu postačí znát pár triků na to, jak si poradit se zamženými sklenicemi. Účinné prostředky se najdou v domácnosti a všichni je máme.

Na očištění zamlžených skleniček funguje jedlá soda, ocet, citron i pasta na zuby. Zdroj: profimedia.cz

Soda a ocet vyčistí sklenice dokonale

Protože je zamlžení způsobeno minerály v tvrdé vodě, fungují na odstranění naprosto stejné prostředky jako na vodní kámen. Samozřejmě i soda či prášek do pečiva v kombinaci s octem, které běžně používáme na vodní kámen, pomohou očistit sklenice. Smícháním obou složek vytvořte kašičku, kterou naneste na sklo. Nechejte působit pět až deset minut, opláchněte a otřete.

Kyselé na zamlžené sklenice

Hořčičné a vápenaté soli zanechávající usazeniny odstraníte pomocí octa, kyseliny citronové či citronu. Kyseliny reagují s usazeninami způsobenými zásaditými látkami ve vodě. Sklenice stačí namočit do lázně s kyselou přísadou, po pěti minutách povrch očistit pomocí houbičky na nádobí a vytřít do sucha utěrkou.

Pasta nejen na zuby

Pokud nemáte sodu ani kyselé, vyzkoušejte zubní pastu. Rozetřete ji v tenké vrstvě a mírně prsty promněte, aby se vrstvička nánosu uvolnila, opláchněte a utřete.

