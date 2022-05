Zápach z lednice: Chytré triky, které vás ho zbaví rychle a zadarmo

Lednice je místo, kam byste měli chodit rádi. Pokud ale při otevření dveří dostanete „pořádně přes nos“, není to nic příjemného. Co s tím? Zkuste některé osvědčené triky a uvidíte, že se rázem vyčistí vzduch.

Pokud je vaše lednička cíti, nejdříve byste měli rozklíčovat příčinu zápachu – někdy to bývají aromatické potraviny (zejména sýry jako camembert, romadur nebo olomoucké tvarůžky), jindy jsou na vině nezakrytá jídla nebo pochoutky, kterým dávno prošla doba expirace. Občas může nepříjemný odér způsobovat i zanesený odtokový kanálek. Abyste se dopátrali pravdy, je potřeba lednici vyklidit, vypnout, rozmrazit a vymýt.

Co všechno umí octová voda

Ideálním přípravkem na čištění ledničky je klasická teplá voda s jarem. Účinné jsou i přírodní čisticí přípravky, jako je třeba octová voda, kterou si namícháte z 500 ml horké vody, 250 ml octa a šťávy z poloviny citronu. Nalijte ji do rozprašovače na květiny a důkladně s ní vystříkejte celou lednici. Octová voda má výborné dezinfekční účinky a a funguje jako přírodní pohlcovač pachů. Aby byl její účinek co největší, nechte ji 2 – 3 minuty působit, poté setřete vlhkým hadříkem. Nakonec poličky vytřete papírovými kuchyňskými ubrousky a máte skoro hotovo!

Pořádek musí být

Aby se vám situace se zápachem neopakovala, důkladně vytřiďte všechny potraviny. Ty, co jsou poškozené nebo prošlé, vyhoďte. Aromatické výrobky uzavřete do plastových dóz a všechny věci, které v lednici zůstávají, pečlivě otřete octovou vodou a vlhkým hadrem. Nezapomeňte, že v lednici je různé klima, proto je důležité ukládat potraviny na správná místa.

V horním šuplíku skladujte všechny potraviny určené k rychlé spotřebě, jako jsou různé „hotovky“ - polévky, omáčky, chlebíčky, zákusky. O patro níž uložte mléko, jogurty, sýry, ale i maso nebo vajíčka, která jsou citlivá na změny teploty a rychleji se kazí. Ve spodním šuplíku rezervujte místo ovoci a zelenině. Dveře chladničky disponují teplotou 11 °C, proto jsou ideálním místem pro různé nápoje, minerálky, mléko, pivo či džusy. V hořejších policích se bude dařit marmeládám, džemům nebo různým dochucovadlům (hořčice, kečup).

A teď to nejlepší na konec!

Abyste svůj oblíbený spotřebič uchránili před opakujícím se zápachem, vložte do něj přírodní pohlcovače pachů. Jedním z nich je obyčejný pytlík černého nebo zeleného čaje. Ještě než ho vložíte do lednice, přesvědčte se, že je suchý, jinak hrozí, že ve vlhkém prostředí zplesniví. Doporučujeme více čajových sáčků dát do síťky (například od citronů) a zavěsit do lednice.

Vyzkoušet můžete i jiné přírodní „čističky vzduchu“ v lednici. Vhodný je třeba talířek s čerstvě namletou kávou, miska ovesných vloček, dóza s jedlou sodou či nastrouhanou pomerančovou kůrou.

Pokud máte odvahu, můžete vyzkoušet i experiment s toaletním papírem. Jak na to: Ruličku toaletního papíru umístěte do přihrádky v lednici. Díky měkké a porézní struktuře výborně absorbuje pachy i přebytečnou vlhkost, takže na stěnách by se neměly objevovat kapky vody. Výsledek poznáte i na skladovaných potravinách, které nezmrznou a zůstanou déle čerstvé. Roli kontrolujte každých pár dní, pokud bude mokrá, vyměňte ji.



