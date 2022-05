Zápach z myčky: Osvědčené tipy, jak ho jednoduše, levně a rychle odstranit

Valí se na vás z myčky nepříjemný zápach? Někdy se to prostě stane. Každopádně to chce rychlé a efektivní řešení. Nemusíte si rozhodně kupovat nic extra k čištění myčky, stačí se porozhlédnout v kuchyni!

Není se vlastně čemu divit. Do myčky vkládáme nádobí, na kterém bylo spoustu různých pochutin, od polévky až po svíčkovou s pěti. V myčce se pak smísí všemožné „vůně" zbytků, které ve výsledku nemusí být zrovna dvakrát příjemné. Zbytky jídla se v zákoutích myčky usadí a smrad může nabývat na síle. Máme pro vás několik tipů, jak se nevalného odéru v myčce zbavit. A pozor! Velkých výdajů se rozhodně bát nemusíte! Nepochybně si můžete skočit do drogerie a zakoupit čistící přípravek přímo k tomuto účelu, ale popravdě… je to zcela zbytečné. Stejnou službu vám poskytnou i běžné a levné kuchyňské ingredience!

Vyprazdňování myčky nepatří zrovna k oblíbeným činnostem, ale když budete vyndávat voňavé a čisté nádobí, důvod k úsměvu je na světě! Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Ocet bílý, zázrak nejen k tlačence

Ocet evokuje v mnoha lidech tlačenku, mě nevyjímaje, ale ocet najde využití v domácnosti snad ve všech místnostech. Vytřete s ním podlahu, přidáte ho k praní nebo ho dáte v mističce do lednice pro odstranění pachu. Co se myčky týká, stačí navolit program s co nejvyšší teplotou a nejdelším časem mytí. Dolů na dno myčky nalijte dva hrnky octa. Pokud máte myčku zašpiněnou trochu více, můžete nalít do spodní části i litr. Do „šuplíčku“ na tabletu ocet nalijte taktéž.

Jedlá soda

Další úklidová bomba, která se postará o mastné skvrny, uvolnění odpadu nebo vám pomůže se zapáchající obuví. Se zápachem v myčce si také poradí raz dva. Stačí na dno myčky vysypat hrnek jedlé sody a zapnout ji na program s nejvyšší teplotou.

Kyselina citronová

Na očistu myčky můžete využít i sílu kyseliny citronové. Používá se stejným způsobem jako dvě ingredience zmiňované výše. Na dno myčky nasypte cirka 100 gramů kyseliny citronové a zapněte program s vysokou teplotou.

S pomocníky jako jsou soda, kyselina citronová a ocet se zápachu zbavíte raz dva. Zdroj: profimedia.cz

Aby vám myčka nezasmrádala

před vložením do myčky nádobí trochu opláchněte od zbytků

nenechávejte špinavé nádobí v myčce příliš dlouho

myčku byste měli pravidelně čistit - cca 1x za měsíc

nezapomínejte ani na čištění filtru

myčku nechávejte neustále mírně pootevřenou

doplňujte sůl a leštidlo

očistu dopřejte i těsnění kolem dveří myčky

omrkněte i oplachovací ramena, ta se mohou ucpat například vlivem tvrdé vody

vyplatí se koupit v obchodě závěsný osvěžovač (věší se do horní části myčky), který vám myčku provoní

