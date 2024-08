Zápach na toaletě je vskutku velice nepříjemný. Pokud se ho chcete zbavit, aby bylo na toaletě příjemněji i vám, i hostům, udělejte toto. Stačí nakrájet toto ovoce, které vám poslouží lépe než osvěžovač vzduchu.

Místnost, kde máte toaletu, by měla být jednou z nejčistších místností v celém vašem domě. Nejen, když přijdou hosté, by měla být celkově udržovaná a čistá. Je to kvůli tomu, že ve vaší toaletě se hromadí snad největší množství bakterií.

Jenže, když se line z vašeho záchodu nepříjemný odér, je těžké tuto místnost udržet čistou a bez poskvrnky. Naštěstí existuje spousta triků, díky kterým se můžete pachu z toalety zbavit.

Jak se zbavit zápachu z toalety

Není třeba utrácet peníze za osvěžovače vzduchu. Vše, co potřebujete, aby vaše toaleta voněla, naleznete ve vaší kuchyni. Tyto ingredience mají tu výhodu, že neobsahují chemii, jsou přírodní, a dokonce fungují o mnoho lépe než běžné osvěžovače vzduchu plné chemie. Další opravdu skvělou výhodou je, že vůbec nejsou drahé, takže budete mít dokonale funkční osvěžovač vzduchu, toaleta vám nebude zapáchat, a navíc ještě ušetříte.

Jedlá soda je známá jako osvědčený univerzální čistič. Vzhledem k tomu, že skvěle absorbuje pachy, položte misku s jedlou sodou k vaší toaletě.

Možná víte, že tato ingredience, i když ji primárně používáte v kuchyni, funguje jako naprosto univerzální čistič. A jedná se o jedlou sodu. Jedlá soda se zkrátka již osvědčila při čištění podlahy, koberců, a různého nábytku a náčiní, které máte doma. Nyní ji můžete využít i pro vaši toaletu. Jedlá soda je totiž známá tím, že je vysoce absorpční. Tudíž stačí, když na k toaletě dáte misku s jedlou sodou. Ta pach absorbuje, a vy si tak nebudete muset dělat starosti s nepříznivými pachy. Ideální je, abyste misku vyměňovali jednou za měsíc, aby vaše toaleta byla stále svěží.

Ovoce lepší než osvěžovač vzduchu

Pokud chcete, aby vaše toaleta nejen nezapáchala, ale aby voněla, můžete použít toto ovoce. Stačí, když do mísy či do odtoku dáte plátky nakrájených citronů. Citrony jsou známé tím, že pohlcují pachy a neutralizují je. A navíc, ve velké většině případů, když člověk cítí vůni citronu, vybaví se mu svěžest a příjemná vůně. Plátky citronu vyměňujte ideálně každý týden, aby byly čerstvé, a měly tak ten správný efekt, který provoní vaši toaletu.

