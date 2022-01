Jak se zbavit zápachu z vysavače a provonět byt? Pomůže skořice a jedlá soda

Znají to všichni, kteří pravidelně uklízejí. Někdy se stane, že pocit z perfektně uklizeného bytu či domu zkazí zapáchající vysavač. Jak zařídit, aby přístroj během vysávání hezky voněl? Je to nesmírně jednoduché.

Obtěžující zápach z vysavače není nic neobvyklého. Vlhký prach uvnitř sáčku se rozkládá, bakterie se množí v usazených nečistotách a pach je toho přirozeným následkem. Máte doma zvířecího mazlíčka? Pak byste měli zbystřit, protože prach společně se zvířecími chlupy může zápach ještě zesílit.

Nos jako kontrolka

Jak si poradit? Prvním krokem je často sáčky měnit. Většina moderních přístrojů je vybavena kontrolkou či ukazatelem, který prozradí, jak plný sáček je. Někdy se zápach objeví, i když není naplněn ani z poloviny, takže více než kontrolce věřte svému nosu. Existují i prachové sáčky do vysavačů ze speciálních materiálů, pohlcující pachy, stačí se informovat u výrobce. Příčinou zápachu může být i starý filtr.

Zvířecí chlupy v sáčku hodně zapáchají. Zdroj: Profimedia

Vůně do sáčku

Na trhu je velké množství nejrůznějších vůní, které můžete přidat rovnou do prachového sáčku, a to ve formě granulek nebo perliček. Bývají balené buď volně (většinou v případě granulí) nebo v malých sáčcích. Pokud však máte ve vysavači speciální prachový sáček z nepropustného materiálu, investice do takových produktů je zbytečná. V tom případě se vám budou hodit vonné tyčinky, které můžete vložit i dovnitř přístroje do blízkosti sáčku.

Za pár korun bude váš vysavač vonět a s ním i celý byt. Zdroj: Profimedia

Levní pomocníci

Nechcete si kupovat drahé vůně do vysavače? Zápachu se zbavíte i tradičními prostředky, které koupíte za pár korun. Jedlá soda je malým velkým zázrakem v kuchyni a platí to i v případě pachů. Stačí nasypat do sáčku lžíci sody nebo i do prostoru kolem. Jedlá soda sice nevoní, ale eliminuje zápach. Dalšími pomocníky mohou být i citron a ocet. Nakapejte pár kapek do sáčku, přidejte sodu a je to. Pořiďte si lahvičku esenciálního oleje a opět pár kapek přidejte rovnou do sáčku. Volba vůně je zcela na vás, ideální jsou třeba citrusové plody (grapefruit, citron, bergamot), levandule, tymián, rozmarýn nebo skořice. Mimochodem poslední zmiňované koření můžete v celku přidat do sáčku nebo do těla vysavače, podobně jako vonnou tyčinku. Aroma není tak výrazné, ale skořice zajistí, že se nebudou v prostoru kolem udržovat bakterie. Do prachového sáčku můžete nasypat i sušenou levanduli či kardamom zabalené do kousku bavlněné látky.

