11. 3. 2024 17:00

Možná jste se již stokrát rozhodli přestat kouřit, ale stále se to nedaří. Nebo k vám domů přišla návštěva, která si příjemné povídání nedokázala představit bez cigarety. Ať už je to jakkoliv, v bytě zůstává po zapálené cigaretě nepříjemný zápach, kterého se potřebujeme zbavit. Poradíme, jak na to.

Zápach kouře v domácnosti není nic, co bychom si přáli, ačkoliv to nebylo v minulosti nic tak neobvyklého. Doba se mění a kouření v uzavřených místnostech je stále vzácnější. Někdy se však zkrátka podobné situaci nevyhneme. Co všechno můžete v domácnosti ještě vylepšit? Podívejte se na youtube na video od LadySasetka: Zdroj: Youtube Nejde jen o cigarety Nemusí jít jen o cigaretový dým, každému z nás se pravděpodobně někdy “podařilo” připálit maso nebo zeleninu na sporáku, a tak si dobře pamatujeme, jak dlouho jsme se štiplavého zápachu nemohli zbavit. Zvláště na chatě může mít mnoho víkendových venkovanů ještě klasická lokální kamna, která ráda “bouchají” a zápach z kouře, který vletí do místnosti, se v ní potom drží i několik dalších dní. Kdybychom ale tehdy věděli o jednoduché metodě, kterou je použití obyčejné vodky, nemuseli jsme se s tímto problémem trápit dlouho. Jednoduše, ale efektivně Postup nebude nijak náročný a výsledek vás naopak potěší. Nebudete potřebovat nic jiného, než obyčejný plastový rozprašovač, který vám možná zbyl od přípravku na mytí nádobí, nebo jste jej kdysi speciálně pořídili. Do něj nalijete jeden díl vodky a tři stejné díly vody, protřepete a přípravek na likvidaci zápachu bude hotový a připravený k zásahu. Je tedy ta pravá chvíle zamyslet se nad tím, které části bytu bude nejvhodnější ošetřit. close info Shutterstock.com zoom_in Dobré je opatřit si obyčejný vodní rozprašovač Postříkat vodkou a počkat Nejprve se s rozprašovačem pustíme do materiálů, které jsou náchylné k pohlcování a následnému pozvolnému uvolňování pachů. Jsou to všechny porézní materiály, tkaniny, záclony, čalouněný nábytek i koberce. I když současné trendy velí zařizovat domácnosti s ohledem na praktičnost a snadný úklid, mnozí z nás se stále těžkých závěsů a koberců odmítají vzdát. Je to volba každého, jen je třeba počítat s pracnějším úklidem. Byli jste u táboráku? Roztok vodky můžete s úspěchem použít také na oblečení, které nasáklo kouřem při opékání špekáčků. V takovém případě může jít o vyšší koncentraci alkoholu, případně jej můžeme přidat rovnou do pračky. Jen je třeba se vždy ujistit, zda jde o textil, který nepouští barvu. Mohlo by se totiž stát, že by alkohol ve vyšší koncentraci mohl způsobit odbarvení, případně by vznikly barevné skvrny. Raději přece jen opatrně Většině materiálů ale naředěná vodka neuškodí. Nejste-li si jisti, vyzkoušejte její účinek raději na skrytém místě oblečení nebo čalouněného nábytku či závěsu.

Po úklidu nezapomeňte důkladně vyvětrat. Související články close Domov a bydlení Netradiční využití houbičky na nádobí: Ochrání zeleninu i porcelán a zbaví vás chlupů video close Domov a bydlení Šílený trik, který dokonale funguje: Vyčistěte špinavou sedačku kuchyňskou pokličkou video Zdroje: www.housedigest.com, www.thedrinksbusiness.com

Alkohol Čištění Koberec Materiál Nábytek Trend Vodka Záclona

