Nebojte se brutálního zástřihu kořenů orchidejí. Rostlinu nakopne k novému růstu

Orchideje udělají parádu na každém parapetu, ale musíte se umět o ně dobře postarat. Rozhodně se nebojte drsného střihu kořenů!

Orchidej patří mezi nejoblíbenější pokojové květiny vůbec. Ale ne vždy se jim daří. Musíte jim zajistit ideální podmínky, ve kterých se jim bude dařit.

V každém květinářství na orchideje narazíte. Často se stává, že vám orchidej přistane doma na stole jako dárek. Co s ní?! Darovanému koni na zuby nekoukej. Znáte to. Tak s chutí do pěstování, ať vám ta krasavice nepojde, to by byla přeci jen škoda.

Do našich domovů se nejlépe hodí orchideje rodu Phalaenopsis, česky též můrovec, které nejsou tak moc náročné jako orchideje jiného druhu. Můžete si zkusit pořídit i Vandu nebo Oncidium, ty byste měli také ukočírovat.

Základní informace k pěstování orchidejí

rostlinu byste měli mít v průhledném obalu , aby šlo ke kořenům co nejvíce světla

, aby šlo ke kořenům co nejvíce světla zalévejte vždy až po vyschnutí substrátu

vždy až po vyschnutí substrátu zálivka se provádí ponorem kořenů do vody, kde ji necháme maximálně půl hodiny

se provádí ponorem kořenů do vody, kde ji necháme maximálně půl hodiny suchý vzduch rostlinám škodí, snažte se je mít v místnosti, kde je nad 50 % vlhkosti

voda na ponoření rostliny by měla být dešťová nebo měkká – odstátá

na ponoření rostliny by měla být dešťová nebo měkká – odstátá pozor na přímé sluneční paprsky , ty mohou rostlině spálit listy

, ty mohou rostlině spálit listy jednou za tři roky je potřeba orchidej přesadit

hnojte v období vegetace, která je od jara do podzimu

v období vegetace, která je od jara do podzimu po nákupu nového kousku do sbírky, rostlinu na dva týdny izolujte od ostatních rostlin, nikdy nevíte, co jste si s novým přírůstkem domů donesli

Kořeny rostliny pečlivě zkontrolujte, ty uhnilé (mají hnědou nebo tmavou barvu) a prázdné suché, odstraňte Zdroj: ForGaby / Shutterstock.com

Masakr kořenů

Zdravé kořeny mají šedozelenou barvu, na špičce jsou zelené, jsou pevné. Pokud se vám zdá vaše kráska nezdravá, zkontrolujte jí kořeny, možná to bude ten pravý důvod, proč je tak smutná. Kořeny mohou být napadeny hnilobou, nebo mohou být naopak i přeschlé, ale s odhadem opatrně, protože u můrovce se mohou zdát kořeny suché, ale může z nich vyrůstat nový výhonek.

Jestli jste všimli pozdě a kořeny jsou z většiny uhnilé, uzdravení rostliny je složité, dlouhodobé a občas se jí nepodaří zachránit. Pokud se do toho chcete pustit, prosím, tady máte postup.

Zástřih kořenů u orchideje

Kořeny rostliny pečlivě zkontrolujte, ty uhnilé (mají hnědou nebo tmavou barvu) a prázdné suché, odstraňte. Možná vám moc kořenů nezůstalo.

Lze orchideji ulevit tím, že jí šmiknete nejstarší listy, ale pozor, musejí jí zůstat alespoň čtyři od vrchu. Takto opižlanou rostlinu ponořte zhruba na dvě hodinky do vody. Voda by samozřejmě měla být odstátá, v lepším případě dešťová. Orchidej vložte do vody celou, i s listy, rostlina si nasaje to, co potřebuje.

Po dvou týdnech by se „kořenová situace“ měla o něco zlepšit Zdroj: Renata.Ka / Shutterstock.com

Zasaďte znovuzrozenou rostlinu do nového substrátu na orchideje. Všechny kořeny by měly být v substrátu, aby měly větší možnost se uchytit.

Nyní je potřeba rosit listy, klidně i 6x denně. Dbejte na to, aby se voda nedostala k srdíčku, to má sklony hnít. Stékání vody nezabráníte, ale vždy srdíčko vysušte papírovou utěrkou. Takto přesazenou rostlinu nehnojte po dobu deseti týdnů. Zálivku provádějte tak jak jste zvyklí. Po dvou týdnech by se „kořenová situace“ měla o něco zlepšit.

Jestli vlastníte zdravou a silnou rostlinu, odstraňujte pouze suché prázdné kořeny, aby se kořenový systém trochu provzdušnil.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, abecedazahrady.dama.cz