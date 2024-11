Korkovou zátku od vína máme doma pravděpodobně všichni, pokud tedy nejde o domácnost zapřisáhlých abstinentů. Možná se ale i ti nakonec přidají a kousek tohoto materiálu si přece jen seženou, jakmile si uvědomí, jaké kouzlo s ním mohou zařídit v lednici.

Ať se snažíme sebevíc, jsou zkrátka potraviny, které po sobě v lednici zanechají určité pachy. Jsou to některé sýry, ale i salámy, případně houby, pokud je necháme do druhého dne čekat na zpracování.

Systémů, jak se tohoto sice většinou příjemného, ale rozhodně nechtěného, odéru zbavit, je více. Někdo používá cibuli, jiný skleničku s octem, ale k osvěžení lednice a pohlcení pachů, které v ní nechceme, může sloužit právě i obyčejný korek.

V kanálu SmartFox na youtube se dozvíte ještě více informací:

Nevyhazujte zdánlivý odpad

Jak to zařídit, aby korková zátka co nejlépe posloužila i poté, co dopijeme láhev až do dna? Je to velmi jednoduché. Vezměte lahvičku esenciálního oleje a dejte pár kapek na korek. Ten pak jednoduše umístěte do lednice, nejlépe na horní poličku.

Během několika málo minut bude celý prostor svěže vonět. Zátku můžete také rozřezat na plátky, na každý kápněte jednu až dvě kapky oleje a rozmístěte je v lednici, včetně poličky ve dveřích.

Nepřehánějte to...

Pamatujme ale na to, že jde o místo, kde skladujeme potraviny. Jestliže logicky nechceme konzumovat sýr, který je cítit jako houby, nebudeme chtít ani salám s nádechem eukalyptu. Proto i zde platí, že všeho bychom měli užívat s mírou a vybírat takové oleje (a v takovém množství), abychom si nepřidělali více starostí než užitku. Vhodná bude třeba máta nebo citron – uvidíte, že se takový výběr vyplatí.

Korek je materiál získaný odřezáním kůry (borky) dubu korkového.

Hlavní výhoda je jinde

I když eliminace zápachu je zajímavým důvodem, pro který se můžeme rozhodnout vyzkoušet tento zajímavý nápad, získáme umístěním korku do lednice ještě další, hlavní výhodu. Tentokrát se bude jednat o úsporu energie, tedy elektřiny, kterou lednice pro svůj provoz spotřebuje. Jak je to možné?

Korek jakýchkoliv tvarů

K tomuto účelu můžete klidně použít více korkových zátek (ale i jiných předmětů, jako jsou vysloužilá prostírání, jež nastříháte na menší čtverečky tak, aby uvnitř lednice nezabíraly příliš mnoho místa).

Jak si jistě dokážeme představit, korek je přírodní porézní materiál a jako takový je schopen do sebe nasávat přebytečnou vlhkost z okolního prostředí. Snížením vlhkosti pak dokážeme optimalizovat prostředí v lednici, která bude zapínat kompresor méně často. Tím částečně ušetříme na účtu za elektřinu, což se jistě hodí.

Pro větší efekt

Použijete-li korek jako prostředek k odvlhčení lednice, je vhodné jej rozdělit na poměrně malé kousky, které budou mít v součtu mnohem větší povrch, než celá zátka. Nakrájejte ji na kolečka a docílíte mnohem vyššího efektu. V lednici bude sušší prostředí, což kromě jiného také zabrání námraze. Ta je také často důvodem vyšší spotřeby elektrické energie.

Nápad k nezaplacení

Je to snadné, nic to nestojí a přináší to užitek. Takových nápadů není nikdy dost, a tak by byla škoda jeden takový nevyzkoušet. Je možné, že už zátky od vína nikdy nebudete odkládat nikam jinam, než právě na horní polici lednice.

