Zatuchlé prádlo: Chytré triky oblečení bleskově zbaví nepříjemného zápachu

Vyprali jste prádlo, ale místo vůně je z něj cítit zatuchlina? Jak se téhle nepříjemnosti můžete zbavit?

Zpočátku si musíte zahrát trochu na detektiva a zjistit, kde vaše svršky načichly.

Podle odborníků to může být způsobeno hned několika věcmi. Zaprvé – mohli jste zapomenout vyndat prádlo z pračky. Pak není divu, že pobyt ve vlhkém bubnu z něj udělal textilní „kvašák“.

Zadruhé – zvolili jste ekologický prací program. Nižší teploty, nižší spotřeba vody sice šetří přírodu, ale vašemu spotřebiči dvakrát neprospívá. Pračka se dostatečně nevymyje a zůstávají v ní různé nečistoty (například vlasy, chlupy, zbytky drobků, nití), které postupně zahnívají. Jejich odér se může uvolňovat nárazově, proto se také stává, že některá várka vypraného prádla je v pořádku, jiná je cítit po zatuchlině.

Pozor na prací gely a aviváže

Používáte prací gel, aviváž nebo mýdlový sliz? Proč ne, vždyť vám zaručí voňavé a jemné prádlo! Jenže je tu ještě jedna věc, kterou byte měli vědět. Některé tekuté prací přípravky mají hutnější konzistenci a zanáší pračku. V konečném splachování se nevymyjí, a tak vesele zůstávají v útrobách stroje a rozkládají se. A na prádle je to pak znát.

Některé tekuté prací přípravky mají hutnější konzistenci a zanáší pračku. Zdroj: Shutterstock

Kypřicí prášek – lapač pachů

Kupodivu zatuchlina patří mezi zápachy, které se dají neutralizovat. Využijte toho a povolejte do boje některé z domácích „lapačů pachů“. Osvědčenou volbou je třeba kypřicí prášek, který neutralizuje kyselé složky v textilních vláknech. Jak na to: Dejte prádlo do pračky. Do přihrádky doplňte prášek a aviváž. A nakonec do bubnu – po obou stranách - nasypte jeden kypřicí prášek. Uvidíte, že po vyprání práda nebude po zápachu ani stopy. Kypřicí prášek má navíc schopnost rozjasňovat barvy textilií, takže vaše svršky budou vypadat skoro jako nové.

Octová „kyselá lázeň“

Máte doma ocet? Pokud ne, tak pro něj určitě běžte do obchodu. Tenhle levný pomocník vám pomůže i se zatuchlým prádlem. Vyzkoušejte osvědčenou metodu, které se v prádelnách říká „kyselá lázeň“ - spočívá v tom, že nejdříve prádlo vyperete s hrnkem octa. Druhé praní pak už proběhne klasicky – s pracím práškem či aviváží. Díky tomuhle postupu se z oblečení dostane veškerý zápach a bude zase voňavé.

Nejdříve prádlo vyperete s hrnkem octa, druhé praní pak už proběhne klasicky. Zdroj: Shutterstock

Noční karanténa s jedlou sodou

Pokud se vám předešlé způsoby moc nezdají, můžete ještě vyzkoušet klasickou kuchyňskou jedlou sodu. Jak na to? Prádlo vložte do pytle, zasypte ho jedlou sodou a nechte přes noc odležet. Poté ho vyperte běžným způsobem. Mělo by být bez zápachu. Pozor: Při častém použití může jedlá soda látku poškodit. Proto tuhle metodu využívejte v rozumné míře.



