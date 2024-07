Zavařování je bezva způsob konzervace potravin, který hlavně promění obyčejnou zeleninu v chutnou přílohu, kterou si s chutí zbaštíme jen tak. Je libo okurčičku, houby, kukuřičky nebo třeba hrušky, třešně, povidla nebo čatní? K zavařování je ale nutný hrnec nebo překvapivě myčka nádobí.

Zavařovat je možné i v myčce nádobí

Jistě to dobře znáte. Všelijakých spotřebičů a skvělých mašinek máme hory, že nevíme, kde je skladovat, ale veliký zavařovací hrnec se nám už pořizovat nechce, protože ani s ním si po zbytek roku není snadné poradit. Zatímco zavařovacích prádelňáků je v mladých rodinách pomálu, téměř v každé je myčka! A ta umí pomoci i se zavařováním.

Zavařování v myčce představuje také tento příspěvěk z YouTube kanálu OKAY.

Myčka pomůže s mytím sklenic, ale umí i víc

Zdá se to být šílené, ale na druhou stranu nejde o nic víc než o použití vody k ohřevu potraviny uzavřené ve skleněné lahvi tak dlouho, dokud nebude dostatečně tepelně pracovaná, aby se nekazila.

Určitě jste si také vědomi toho, že myčka umí mýt nádobí na hodně vysoké teploty, a to je právně ono. Vzhledem k tom, že nebudete potřebovat hrnec ani teploměr, zdá se myčka vyloženě ideálním pomocníkem a nástrojem k tomu, abyste si mohli na vlastních nakládaných okurkách pochutnávat i vy.

U takovéhoto zavařování se vaše myčka nezastaví. Napřed jí svěřte k umytí zavařovací sklenice i víčka. Nemusíte je vyvařit, ale rozhodně jim prospěje kvalitní umytí.

Umyté sklenice pak můžete rovnou plnit. Proto si během mytí vše nachystejte, ovoce je nutné omýt a vypeckovat, případně nakrájet. Také zelenina by měla být omytá a nachystaná včetně okořeněného nálevu.

Dokonce hrozí, že vás to bude bavit. K zavařování je myčka jako dělaná!

Jak zavařovat v myčce?

Sklenice plňte zhruba centimetr pod okraj, ten také před uzavřením otřete a ujistěte se, že je víčko správně našroubované. Sklenice umístěte v myčce do horního i dolního výsuvného koše tak, aby se vzájemně nedotýkaly.

Myčku uzavřete a bez použití jakýchkoli mycích prostředků zapněte program, který využívá nejvyšší teplotu a má i nejdelší čas mytí. Nechte proběhnout celý program včetně sušení a sklenice nevytahujte ani potom. Nechte je zcela vychladnout a zkontrolujte, zda jsou víčka pevně na svém místě.

Ač se to zdá trochu zvláštní, použití myčky k zavaření nejen funguje, ale je to i docela elegantní způsob. Dokonce se má za to, že jde navíc o způsob energeticky méně náročný než samotné vaření v hrnci na plotně.

Zdá se, že myčka nádobí je dokonce ideálním pomocníkem, který rozhodně stojí za to vyzkoušet, a to i k zavařování!

