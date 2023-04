Zázvor: 2 jednoduché způsoby, jak si ho vypěstovat. Držte se postupů profíka

Pro své zdravotní účinky je štiplavý zázvor velmi oblíbený. Jeho léčivou sílu oceňujeme hlavně při projevech nachlazení a nejrůznějších virových nemocech. A pozor! Je to rostlina, která má široké využití i v kuchyni. Tak proč si pravidelný přísun zázvoru nezajistit svépomocí? Můžete si jej totiž velmi snadno vypěstovat i sami doma.

Jedná se o oddenek rostliny zázvoru lékařského a má velmi specifickou chuť. Díky ní si získal své pevné místo ve spoustě světových kuchyní, které se bez něj takřka neobejdou, ať už je používán samostatně, nebo jako součást směsi koření. Skvělý je i nasladko. A nápoj z čerstvého zázvoru s pomerančem a medem je skutečnou lahůdkou. Zázvor je nejsilnější pomocník z přírodní lékárny. Proto neváhejte a vypěstujte si přírodní zázrak sami. Je to hračka.

Pěstujte v pohodlí domova

Zázvor je čím dál oblíbenější i v našich končinách a nepatří zrovna k levným potravinám. Dobrá zpráva je, že je poměrně nenáročný a zvládnete si jej vypěstovat v domácích podmínkách.

Jak na to, se podívejte na videu:

Výběr oddenku

Pro další sklizeň vám na začátek postačí jen malý kousek oddenku, květináč a obyčejný - ale kvalitní substrát. Klíčem k úspěchu je výběr vhodného oddenku. V obchodě si vyberte ten, který se vám bude zdá v nejlepší kondici. Nebude příliš seschlý nebo unavený a budou na něm vidět nové pupeny. Odlomte tu část s pupeny, třeba část o velikosti palce, a dejte přes noc do vody. Zbytek zázvoru klidně zpracujte.

Následující den si připravte květináč. Počítejte s tím, že zázvor se rozroste, takže širší je rozhodně vhodnější. Dospodu dejte drenáž, aby voda mohla dobře odtékat. Zasypejte kvalitním substrátem, vložte do květináče a přikryjte asi třemi centimetry hlíny. Ideální je hlinitopísčitá. Pupeny musí směřovat vzhůru. Oddenek není dobré v květináči příliš upěchovat. Nezapomeňte na pravidelnou zálivku, kterou zázvor rozhodně potřebuje. Vyberte pro něj teplé a světlé místo, ovšem vyhněte se přímému slunci.

Zázvor můžete pěstovat buď ze semínka, nebo ještě jednodušeji z oddenku. Zdroj: 123rf

Hurá na sklizeň

Na první výhonky se můžete těšit asi za měsíc. Po uplynutí této doby pak listy porostou o poznání rychleji. Na pravou sklizeň si budete muset počkat až devět měsíců. Přesto malé výhonky oddenku lze sklízet již v průběhu růstu, pokud je budete přímo ukrajovat z rostlinky. Nezapomeňte však obnažený zázvor znovu přikrýt hlínou, aby ve svém růstu mohl pokračovat.

Jde to i jinak

Pěstovat zázvor z oddenku se přímo nabízí. Můžete ale zkusit i semínkovou variantu. Jednoduše si připravte květináč a nasypejte do něj substrát vhodný ke klíčení. Vložte do něj semínko zázvoru, získáte jej v zahradnictví, a jemně přikryjte hlínou. Dostatečně zalévejte a nechte vyklíčit. Vyberte pro něj polostinné místo a dopřejte mu bohatou zálivku. I v tomto případě platí, že první sklizeň si dá načas. Než si zázvor budete moci dopřát ve větší míře, potrvá to devět měsíců.

Léčivé schopnosti zázvorového čaje v kombinaci s medem jsou dobře známé. Zdroj: 123rf

Léčitel v květináči

A co všechno zázvor umí? Vědecké studie dokazují, že má zázvor antibakteriální, antivirové a protizánětlivé účinky. Poradit si dokáže i s parazity. Kromě toho díky vysokému obsahu antioxidantů působí velmi příznivě na imunitu a zvyšuje obranyschopnost lidského organismu. Pomáhá snižovat bolest při artritidě či revmatismus, zároveň dokáže uklidnit potíže se zažíváním. V neposlední řadě je zázvor doporučován jako potravina při redukci hmotnosti.

