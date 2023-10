S přicházejícím sychravým počasím není nouze o nachlazení. Obrňte proto své tělo vitamíny a vsaďte na zázvor. Poradíme vám, jak léčivý kořen jednoduše pěstovat v pohodlí domova.

Zažeňte případné neduhy zázvorem. Nejenže zahřeje, ale ochrání vás před mnoha nežádoucími bacily. Právě v období nachlazení a chřipek byste jeho pravidelnou konzumaci neměli zanedbávat. Můžete si ho pořídit v obchodě, a to ve formě čerstvého kořene, nebo sušený či kandovaný. Ovšem mnohem lepší je, když si zázvor budete pěstovat vlastnoručně doma.

Chcete znát všechny léčivé účinky zázvoru? Podívejte se na na YouTube videu na kanále Bylinkopedie:

Zdroj: Youtube

Zázvor lékařský (Zingiber officinale)

Vytrvalá rostlina je původem z tropické Asie, která je zajímavá především pro svůj oddenek. Využívá se nejen jako skvělé dochucovadlo mnoha pokrmů, ale také jako dokonalý léčivý prostředek, který vás ochrání před některými zdravotními komplikacemi.

Zázvor se totiž odedávna využíval i jako silný přírodní lék s antiseptickými, protihorečnatými a protizánětlivými účinky. Velice oblíbený je zázvorový čaj, který můžete popíjet i jako skvělou prevenci a k posílení imunity. Dá vám také úlevu od bolestí hlavy a žaludečních slabostí a nevolností. Vypěstujte si proto doma vlastní zásoby zázvoru na celý rok. Je to snadné a bez žádné námahy.

Zapíchněte zázvor do hlíny

Pokud nechcete stále dokola běhat do obchodu pro čerstvý zázvor, využijte koupený kousek k pěstování. Nejde o nic složitého a zvládne to i každý začátečník. Jediné, co budete potřebovat, je jen trochu trpělivosti než se kořen řádně rozroste.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Pokud nechcete stále dokola běhat do obchodu pro čerstvý zázvor, využijte koupený kousek k pěstování.

Kvalitní zázvor

Během nákupu si dejte záležet, aby vybrané kusy zázvoru na pěstování byly zdravé a byly na něm zřetelné pupeny nebo očka. Právě z nich později začnou rašit nové výhonky. Zázvor by neměl být nijak mechanicky poškozený a v žádném případě suchý. Pokud máte kořen větších rozměrů, lze zasadit jen kus s alespoň dvěma očky a zbytek můžete spotřebovat.

Nejprve do vody…

Ještě než dojde na samotné vysazování zázvoru, je potřeba kořen připravit. Vzhledem k tomu, že bývá ošetřený chemickými látkami, nemusel by dobře rašit. Naprosto postačí, když vybrané kousky s očky namočíte na noc do teplé vody. Díky tomu se látky, které zabraňují růstu, uvolní.

… pak až do hlíny

Podle toho, kolik kořenů zázvoru budete vysazovat, si připravte náležitý počet květníků. Pro začátek růstu bude stačit nádoba o průměru 20 cm. Později rostlinu budete muset přesadit do větší. Počítejte s tím, že kořeny zázvoru porostou do stran.

Vhodná půda

Připravenou nádobu naplňte nejlépe hlinitopísčitou zeminou. Měla by být dostatečně výživná a propustná. Následně vložte připravený oddenek tak, aby pupeny směřovaly směrem nahoru a zasypte jej ještě 3 až 5 cm vrstvou zeminy.

Dostatek tepla a světla

Pokud chcete, aby se u vás zázvoru dařilo, umístěte zasazené kusy do míst s dostatečným světlem, ale raději mimo přímé slunce. Rostlina ocení i teplo, nikdy ji nestavte do průvanu. Myslete i na pravidelnou zálivku, půda by nikdy neměla vyschnout.

close info Shutterstock zoom_in Pokud chcete sklízet kořen opravu velký, nechte ho vyvíjet zhruba 8 až 10 měsíců.

První výhonky po měsíci

V tuto chvíli přichází na řadu trpělivost, protože prvních viditelných výhonků se dočkáte zhruba za 3 až 4 týdny. Když však zázvor konečně vyraší, jeho růst se značně zrychlí. Postupně se začne rozrůstat i kořen. Nejdříve po 3 měsících jej můžete začít po kouscích odřezávat. Vždy odhrňte hlínu a následně zázvor opět pečlivě přikryjte. Pokud chcete sklízet kořen opravu velký, nechte ho vyvíjet zhruba 8 až 10 měsíců.

