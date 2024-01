Po vánočním pečení často zůstane spousta ořechů, které nechcete vyhodit. Co kdybychom vám řekli, že existuje skvělý způsob, jak je uchovat po dlouhé měsíce a využít je později? V našem článku se podíváme na to, jak zavařit ořechy, prodloužit jejich trvanlivost a poskytnout vám inspiraci, jak je využít v kuchyni.

Vánoční pečení a zdobení často zahrnuje použití ořechů, ať už jsou to vlašské ořechy, lískové oříšky, mandle nebo ořechy pekanové. Po svátcích tedy mnoho lidí zůstává s přebytkem ořechů, které by mohly skončit v koši. Místo toho vám ale přinášíme skvělý tip - zavařte je! Zavařené ořechy nejenže prodlouží svou trvanlivost, ale také si zachovají výbornou chuť a texturu. To vám umožní mít po celý rok přísun těchto výživných a chutných surovin pro různé pokrmy a dezerty.

Co budete potřebovat:

Čerstvé ořechy

Syrový med nebo javorový sirup

Sklenice na zavařování

Sirup na zavařování (voda a cukr)

Postup:

1. Ořechy připravte: Nejprve ořechy rozlámeme na poloviny a vyjmeme je z plášťů. Je důležité odstranit veškerý zbývající plášť, abychom předešli plesnivění. Poté ořechy opláchneme studenou vodou a necháme je dobře oschnout.

2. Sirup na zavařování: Uvařte si sirup z vody a cukru. Na 2 šálky vody obvykle použijete 1 šálek cukru. Sirup nechte vychladnout.

3. Namočte ořechy: Namočte ořechy do studené vody na několik hodin nebo přes noc. Tím změknou a budou lépe nasávat sirup.

close info shutterstock.com zoom_in Jak skladovat ořechy, aby vydržely co nejdéle? Zavařte je!

4. Vaření ořechů: Namočené ořechy vařte v sirupu, dokud nezměknou. Trvá to obvykle 10-15 minut, ale čas se může lišit podle druhu ořechů. Poté je nechte vychladnout.

5. Plnění sklenic: Naplňte sterilizované sklenice zavařenými ořechy a zalijte je sirupem tak, aby byly úplně ponořené. Přidejte lžíci medu nebo javorového sirupu pro sladší chuť.

6. Zavaření: Sklenice uzavřete a zavařte je ve vařící vodě po dobu asi 10 minut. Tím zajistíte, že budou mít dlouhou trvanlivost.

7. Skladování: Po zavaření sklenice umístěte na chladné a tmavé místo. Ořechy mohou být skladovány po mnoho měsíců a jsou skvělou přísadou pro dezerty, müsli, saláty nebo jako samostatný snack.

Zachraňte přebývající ořechy

Zavaření ořechů je vynikajícím způsobem, jak nejen zachránit přebytek ořechů, ale také si uchovat jejich vynikající chuť a výživové hodnoty. Můžete si tak dopřát lahodné pochoutky po celý rok a současně předejít zbytečnému plýtvání potravinami. Nebojte se experimentovat a využít zavařené ořechy v kuchyni – jejich možnosti jsou skutečně široké.

