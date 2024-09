Pokud používáte nepřilnavé pánve, dřevěné vařečky, nebo celkově staré kuchyňské nástroje, je potřeba, abyste se měli na pozoru. Je nutné, abyste zbystřili, jelikož vám může hrozit toto nebezpečí.

Pánve, nože, vařečky, hrnce a spousta dalších věcí v kuchyni tvoří nedílnou součást života mnoha lidí. Kuchyň je totiž místo, kde se připravují rodinné snídaně, obědy, večeře, a proto je nezbytné, aby toto místo bylo bezpečné.

Bohužel, některé nástroje na vaření, které v kuchyni máte, bezpečné být nemusí. A to ani pro vás, ale ani pro lidi, co poté jedí pokrmy, které jste pomocí těchto pomůcek připravili. Jak to? Podívejte se sami.

Youtube video o nebezpečí starých nepřilnavých pánví najdete na kanále MinuteFood:

Zdroj: Youtube

Staré kuchyňské náčiní

Staré kuchyňské náčiní může představovat hrozbu pro vaše zdraví. Pokud máte například staré nepřilnavé pánve, mějte se na pozoru. V kuchyni jsou sice oblíbené a nezbytné, jenže když se poškodí jejich povrch, začnou do jídla uvolňovat škodlivé látky.

Ty následně mohou představovat zdravotní rizika, která by neměla být brána na lehkou váhu, obzvláště pak v případě, že pánev zahřejete na vysokou teplotu. Pokud tedy vaše nepřilnavá pánev vykazuje známky opotřebování jako jsou škrábance, odštěpky nebo i vybledlý povlak, je na čase si koupit novou.

Pokud připravujete pokrmy ve staré nepřilnavé pánvi, mějte se na pozoru. Pokud je poškozená, hrozí vám nebezpečí.

Něco podobného platí i o opotřebovaných dřevěných vařečkách. Jelikož dřevo má porézní povahu, mohou se vařečky často opotřebovat, roztříštit, nebo prasknout. Jenže prasklina následně dovoluje průnik malých částí jídla, které připravujete.

A jakmile do vařečky pronikne třeba i malý kousek jídla, do praskliny mohou vniknout také bakterie a vlhkost. Což je naprosto božská kombinace pro vytvoření choroboplodného zárodku, který může způsobit různá onemocnění. Jakmile tudíž uvidíte, že vařečka je prasklá, má jinou barvu nebo podivně zapáchá, je nezbytné se jí zbavit a koupit si novou.

Zdraví především

Někdy je těžké se zbavit starých kuchyňských předmětů. Zaprvé jste na ně zvyklí, leccos jste s nimi již navařili a novým pánvím a vařečkám chvíli trvá, než se přizpůsobí vašemu kuchyňskému rytmu a než se lehce opotřebují, abyste s nimi mohli začít vařit normálně.

Je však potřeba brát na vědomí, že je to tak lepší nejen pro vaše zdraví, ale také pro zdraví všech, pro které vaříte. I když kupování nových kuchyňských pomůcek nemusí být úplně ta nejlevnější investice, je to dobrá investice, která by vám mohla i zachránit život. A vaším strávníkům také.

Zdroje: www.kulina.cz, www.celostnimedicina.cz