Co dokáže žehlička a alobal? Skvělý trik, který 99 % lidí vůbec nezná

Alobal je zpravidla praktickou výbavou každé domácnosti a nemusíte jej používat pouze jako obalový materiál. Máme pro vás nejeden trik, který vám usnadní některé běžné domácí činnosti, a dobrým pomocníkem vám bude i žehlička.

Hliníkovou fólii používá v kuchyni skoro každý, a to hlavně k zabalení jídel nebo při grilování a pečení. Ovšem to není jediné, k čemu lze alobal využít. Máme pro vás pár skvělých a praktických vychytávek, které by bylo škoda nevyužít.

Alobal a žehlička utěsní sáčky

Pokud v kuchyni někdy nespotřebujete potraviny, které jsou v obalových plastových sáčcích, jako například těstoviny, rýže, chipsy, sypané čaje či sušenky, můžete je uchránit před vlhkostí a vysypáním díky alobalu a žehličce. Díky těmto dvěma pomocníkům totiž obal snadno opět těsně uzavřete.

Stačí si odtrhnout kousek hliníkové fólie a několikrát ji přeložit, a to alespoň v šíři otevřeného sáčku. Potom pečlivě přehněte konec otevřeného sáčku, jako byste jej chtěli zavřít, a přejeďte okraj buď nehtem, nebo pomocí opačného konce nůžek. Poté na tuto část přiložte přeložený alobal tak, aby uzavíral přeloženou část obalu. Následně na alobal lehce přiložte rozpálenou žehličku, několikrát s ní přejeďte ze strany na stranu a na závěr alobal odeberte. Díky tomuto triku totiž otevřený sáček opět dokonale zatavíte.

Snadnější a efektivnější žehlení

Pokud si chcete urychlit žehlení, pomůže vám také alobal. Stačí, když jej položíte pod potah žehlicího prkna. Hliníková fólie má totiž znamenité výhřevné vlastnosti a při žehlení odráží teplo z žehličky přímo do textilií. Tuto vychytávku oceníte především u těžko žehlitelných materiálů, jako je například len. Nejenže vám půjde žehlení rychle od ruky, ale navíc ušetříte za spotřebovanou energii.

Vhoďte alobal do pračky

V tomto případě si zhotovte z alobalu 3 až 4 koule, které by měly být veliké asi jako tenisák. Materiál k sobě pevně stlačte a zahlaďte, abyste odstranili veškeré ostré hrany, mohly by se zbytečně zachytit za prané věci. Vložte je společně s prádlem do bubnu a zvolte odpovídající program. Alobal nejen zvyšuje účinnost praní, ale likviduje elektrostatickou elektřinu, a tak se vyhnete situaci, kdy se na oblečení lepí nečistoty. Alobalové koule vás také perfektně zbaví ulpělého pracího prášku v textilii.

Máte tupé nůžky či nože?

Alobal můžete využít i jako účinný brousek. Opět si vyrobte pevně zmačkanou kouli, o kterou několikrát přejeďte ostřím nože. Pokud chcete nabrousit nůžky, přeložte alobal několikrát přes sebe a poté do něho několikrát nůžkami střihněte pod různými úhly.

