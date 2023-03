Která zelenina za žádnou cenu nesmí do ledničky? Pokud ji tam dáváte, škodíte si

Čerstvá a kvalitní zelenina je základem každého správného jídelníčku. Aby byla co nejdéle „fresh“ je dobré vědět, jak a kde ji skladovat. Jsou totiž druhy, co v žádném případě nepatří do ledničky.

Přestože je lednice pro mnoho potravin ideální, v některých případech to prospěšné není. Nízké teploty je mohou dokonce zásadně poškodit. Týká se to i některých druhů běžně používané zeleniny, která pak může být kontaminovaná látkami poškozujícími naše zdraví. Projeví se to samozřejmě i na struktuře a chuti, a proto již takovou potravinu nepožívejte. Co do lednice nepatří, se dozvíte v následujícím videu: Jak je to se zeleninou v lednici? Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiní zas vyžadují suché uskladnění. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, měla by být vždy umístěna na správném místě. Většina současných přístrojů je vybavená speciální přihrádkou k tomu určenou. Od ostatních zón se odlišuje jinou teplotou a vlhkostí. Čím je police výš, tím je v ní nižší vlhkost, takže zeleninu ukládejte vždy do nižších pater, kde nehrozí její vysušování. Která zelenina do lednice tedy nepatří? Česnek a cibule Veškeré druhy, které jsou plné vůně a chuti, byste měli uchovávat na suchém, chladném, dobře větratelném a tmavém místě. Jinak česnek i cibule o své přednosti přicházejí. V lednici mají tendenci zgumovatět, zmoučnatět, hnít, a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny by také mohly v chladničce začít klíčit. Česnek v lednici neskladujte. Zdroj: shutterstock Brambory Brambory jsou poměrně citlivé na extrémní teploty. Pokud je dáte do chladu lednice, zesládnou, protože bramborový škrob se mění na cukry, a naopak při teplotách vyšších změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větratelný sklep s teplotou do 8 °C, kde není zároveň vysoká vlhkost. Stejná pravidla platí pro batáty. Dýně, cukety a lilky Ani tento druh nedávejte do lednice, bude mu vyhovovat tmavé, dobře ventilované a studené místo, kde vám vydrží i celé tři měsíce. Pozor na přímé slunce, které bere této zelenině nejen barvu, ale i vláhu. Rajčata Pobyt v ledničce nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přicházejí o svou chuť i vůni. Raději je skladujte při pokojové teplotě například v ošatce na kuchyňské lince, pokud tedy doma nemáte horko, lepším řešením je sklep nebo spíž. Čerstvá vám tak vydrží po dobu jednoho týdne. Pokud budete papriky skladovat v lednici, ukončí se v nich proces zrání a začnou ztrácet na chuti. Zdroj: Pixabay Papriky Podobné je to i s paprikami. Pokud je budete skladovat v lednici, ukončí se v nich proces zrání a začnou ztrácet na chuti. Aby byly dlouho kvalitní, dopřejte jim suché a dostatečně větrané místo, kde mohou papriky dozrát a nechat vyniknout buď své sladké, nebo pálivé chuti. Salátová okurka Lednici nevyžaduje ani salátová okurka, obzvlášť ta zabalená do potravinové fólie. Akorát by se zapařila a zanedlouho shnila. Okurkám vyhovuje pokojová teplota, takže lednice není vhodným místem pro jeho zachování a fólii je vždy lepší odstranit.