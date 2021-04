Seznam zeleniny, která nesmí do lednice, protože ji chlad znehodnotí

Lednice mívají ve spodní části přihrádky na ovoce a zeleninu, což nás svádí k tomu, abychom v nich uskladnili veškeré sklizené a zakoupené plody. Mnoho druhů zeleniny přitom v lednici ztrácí chuť nebo nepříznivě ovlivní jiné uskladněné potraviny. Na co si dát obzvlášť pozor.

Silně aromatické pochutiny jako cibule, česnek nebo šalotka mohou rozlinout po lednici nepříjemný odér, kterým načichnou i další potraviny zde uložené. Kromě toho v chladu rychle měknou a gumovatí, česnek může dokonce vyklíčit. V prostředí lednice měkne i čerstvý zázvor, což vás může vzhledem k jeho vyšší ceně obzvlášť zamrzet. Všem zmíněným potravinám bude lépe v tmavé a suché spíži, ovšem pozor, nikdy je nenechávejte v igelitových sáčcích!

(Zdroj: https://www.prostreno.cz/, leden 2018)

Ač to může znít podivně, do lednice nepatří ani rajčata a papriky. Je to tím, že je většinou nekoupíme ve stadiu plné zralosti a ještě potřebují trochu dozrát, aby rozvinuly svou bohatou chuť. Při nižších teplotách ale nedozraje žádný plod. Rajčata budou stále tvrdá a světlá, jejich chuť mdlá a málo sladká. Necháme je proto dojít při pokojové teplotě a do lednice umístíme jen změklé, přezrálé kusy.

Zcela největší chyby se dopustíte, pokud do chladničky uložíte brambory. V chladném prostředí zesládnou a jejich chuť se zcela znehodnotí. Pokud pro ně nemáme sklep, sladujeme je v tmavé a suché spíži, kde se drží nižší teplota než pokojová. Podobně naložíme i s batáty, dýněmi, cuketami a lilky.

Brokolici chladné a vlhké prostředí lednice vyhovuje. Zdroj: Shutterstock.com

Do lednice je naopak potřeba uložit listovou a košťálovou zeleninu, která k zachování chuti a křehkosti potřebuje chlad a vlhkost. Patří sem různé saláty, květák, brokolice i ředkvičky.

(Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/, duben 2020)

Tip: Ledový salát vydrží déle čerstvý a křupavý, pokud jeho listy rozeberete a ponoříte do plastové či skleněné krabičky s vodou.

A jak je to s ovocem? Zde se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: zralé sezónní ovoce podléhající zkáze uskladníme v lednici, zatímco exotické plody necháme takzvaně dojít při pokojové teplotě. Pozor dejte zvláště u avokáda, manga, ananasu a banánů - tyto plody se k nám dováží nezralé a v lednici vám nikdy nezměknou. Pokud je nakrojíte v nezralém stavu, k procesu zrání je už nic nepřiměje, dříve se zkazí než dozrají a budete je moci vyhodit.