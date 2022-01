Ženské sny: rok 2022 bude správný pro jejich splnění

Představte si tohle. Zajedete si do Paříže, kde na vás čeká proslulý návrhář bot Christian Louboutin. Nejdřív vás pozve na oběd, pak vám ukáže město a v jeho butiku si vyberete patery střevíčky. A to je jen začátek.

S Christianem zajdete do jeho ateliéru, kde už je na vaše pokyny nažhavený tým designérů, a spolu vytvoříte návrh na svoje vlastní, naprosto jedinečné boty. Večeře je objednaná v michelinské restauraci Divellec, po ní show v legendárním kabaretu Crazy Horse a tři noci v úchvatném hotelu. Až zase dorazíte domů, očekávejte zásilku: pár bot vyrobený na vaši zakázku společně se skicou návrhu přímo od Louboutina.

Líbilo by se vám to? Jestli na boty nejste, tak co tohle: taky Paříž, ale pro změnu náměstí Place Vendôme, kde už od roku 1893 sídlí klenotnická firma Boucheron. Kreativní ředitelka vás vezme přímo do míst, kde se navrhují a vyrábějí jedny z nejoceňovanějších klenotů na světě. Při odchodu dostanete dárek, šperkovnici s náhrdelníkem, řetízkem a dvěmi brožemi. Spát budete přímo v domě Boucheron v apartmá.

Pokud vám takovéto scénáře připomínají jen nereálné holčičí sny, nemylte se, jsou na prodej. Podobné patří už roky do vánočních katalogů obchodního domu Neiman Marcus a dají se koupit třeba za stopětadvacet, respektive sedm set tisíc dolarů, přičemž většina putuje na konto dobročinné nadace. Holčičí sny to jsou ovšem zároveň taky, z úplně stejného nadýchaného snového materiálu jako každé jiné.

Vzpomeňte si na sebe

Když budete přemýšlet o tom, jestli byste si zrovna takové sny přála splnit, neptejte se ale jen sama sebe v té podobě, v jaké jste dnes. O čem snila dívka, která se ve vás schovává, třeba před pěti lety? Nebo před deseti, třiceti, padesáti. Když jí bylo dvanáct nebo ještě míň. Chtěla být baletkou? Chtěla léčit zvířata? Chtěla cestovat? Posaďte se do křesla, opřete si hlavu dozadu, dejte si na klín ceduli „nerušit, prosím“ a ponořte se do minulosti. Představte si sama sebe, jak se znáte ze starých fotografií, v té legrační sukni, co jste tehdy nejradši nosila, v účesu, co vám střihla maminčina kadeřnice... Představte si, jak jste v pokoji, do nějž jste patřila, jak tam sedíte nad úkoly nebo si hrajete, a vzpomeňte si, jaké byly vaše představy, když jste večer usínala.

Zkuste najít sny, které jste kdysi mívala Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Popelčiny sny

Zkuste najít sny, které jste kdysi mívala. Lidé se často ptají přátel a poradců, kde objevit štěstí, ale zapomínají se na to zeptat jednoho důležitého člověka – sami sebe jako dítěte. Když se vám podaří se znovu zasnít, budete vědět, co pro vás kdysi, v období nezkaženém vědomostmi ani realismem nebo únavou, bylo důležité. A pak můžete pokračovat otázkami: co se s mými sny stalo? A co vlastně ve skutečnosti znamenají? Chtěla jsem být Popelkou kvůli tomu, abych získala prince, nebo to bylo kvůli těm botám? Jestli jste totiž byla ve svém snění Popelkou, protože jste se nemohla zbavit myšlenky na střevíček, který uvízl na schodišti, možná byste měla popřemýšlet o tom, že si k tomu Louboutinovi přece jenom zaskočíte. Nebo si zajeďte na prohlídku Baťova muzea ve Zlíně. Vaši lásku k botám může uspokojit i to, když těm svým budete věnovat láskyplnou péči. Můžete ze sebe udělat míň praštěnou verzi Carrie Bradshaw a každý pár mít v původní krabici, na kterou nalepíte jeho fotografii, aby to bylo hezké a přehledné. Krabice musí být srovnané v pěkných policích, a pokud na to máte prostory, dopřejte jim vlastní místnost. Že je to máklé? Ale když někdo sbírá známky a má na ně album, tak to vám divné nepřijde, že ne?

Koně nebo sovička?

Možná jste ale byla ve snu Popelkou proto, že jste mohla svobodně jezdit na Juráškovi. Pokud je právě tohle představa, která se vám líbí nejvíc, nejezděte do Zlína ani do Paříže, ale najděte si jezdeckou školu. Objednejte si zkušební lekci a zjistěte, jak to doopravdy je. Jestli se vám koně sice líbí, ale když si na některého sednete, umíráte hrůzou, zkuste se na ně chodit dívat jen zdálky. Kdo ví, třeba by z vás mohla být fotografka těchhle nádherných bytostí! Ale možná máte ráda... holuby! Vždyť ti jsou v příběhu Popelky taky klíčoví, stejně jako sova Rozárka. V tom případě byste měla být ornitoložkou nebo pozorovatelkou ptáků. Nebo si vyrobte krmítko a lákejte k sobě opeřence na zahradu.

Začněte maličkostmi

A třeba jste ve své duši Popelka, protože milujete situace, kdy dobro a laskavost zvítězí nad zlobou a sobectvím. To je dobrá vstupní pozice třeba pro dobrovolníka, který chodí pomáhat do sociálních ústavů nebo nemocnic. I to může být váš splněný sen: pocit, že jste pro někoho užiteční, že se každý týden těší na váš příchod. Nemusíte hned stihnout všechno, začněte klidně maličkostmi, kterým budete věnovat pozornost a čas. Tím si lépe uvědomíte, co je pro vás důležité.

