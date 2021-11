Velký přehled triků na zimní úklid: Jak čistit vše od oken až po koberce

Máme začátek listopadu a doba adventu se blíží doslova kvapem. Kromě shánění dárků nastává čas, kdy je fajn připravit domácnost na vánoční svátky. V tu dobu chce mít každá hospodyně byt jako z alabastru. Zahajte zimní úklid včas, ať těsně před Vánoci nešílíte.

Přestože se nikomu většinou do velkého úklidu moc nechce, jsou doma různá zákoutí, kam je dobré se aspoň jednou za rok podívat a pořádně je vysmýčit. Kladem na tom je, že třeba narazíte na něco, co jste už dlouho hledali, anebo zcela zapomněli. Dejte na naše tipy, ať vám úklid nepřeroste přes hlavu a zůstane vám dost energie na pečení cukroví a nasávání vánoční atmosféry.

Nenechte vše na poslední chvíli, ale postupujte pozvolna

Vždy je lepší začít včas a postupně, abyste během Vánoc neleželi na pohovce, jak vysílená mrtvola. Určitě se pár dní před adventem nechcete naprosto strhnout a kompletně vygruntovat celý dům či byt. Než se pustíte do úklidu, sepište si seznam všech jednotlivých úkolů, které je potřeba udělat. Projděte si každou místnost a naplánujte si, co kde uklidíte. Zkuste jednotlivé úkoly seřadit podle důležitosti a také náročnosti. Jestliže vám nevystačí čas nebo síly na všechno, buďte v klidu, nic vám totiž neuteče a prostě a jednoduše to nechte na později. Je dobré vždy začít s těmi nejtěžšími úkoly, protože je budete mít dříve za sebou a k jednodušším úkolům se vám bude přistupovat s lehkostí. Když každý den uděláte něco, ani vám nebude připadat, že je úklid nekonečná dřina.

Pokud se ale chcete pracnému leštění vyhnout úplně, vyzkoušejte bateriové stěrky. Zdroj: profimedia.cz

Jak mít okna bez šmouh a s oslňujícím leskem

Když dáte na zkušenosti našich babiček, dle jejich vzoru přidejte do vody dvě deci octa a k leštění okenních skel použijte obyčejné noviny. Okna sice budou bez poskvrny, ale pěkně se u toho nadřete. Dalším možným způsobem je rozpustit v 5 litrech vody pudink, který nějakým fíglem okna opravdu vyleští. Pokud se ale chcete pracnému leštění vyhnout úplně, vyzkoušejte bateriové stěrky. Ty opravdu kvalitní vám pomohou mít okna absolutně bez jakékoliv sebemenší šmouhy a zbytkovou špinavou vodu okamžitě odsají. Takže vás nečeká žádná pokapaná podlaha, kterou byste museli stírat. A nezapomeňte vyprat záclony a závěsy, protože není nic lepšího, než přijít do bytu, kde jsou čerstvě vyprané voňavé záclony a umytá okna. Svěží nádech čistoty provoní celý dům či byt.

Vyčistěte a vyklepejte koberec

Koberce a předložky jsou stejnými lapači prachu jako závěsy a záclony. Kromě toho v jejich vláknech mohou ulpívat zbytky jídla, vlasy či chlupy od psích miláčků. Nejprve precizně koberce vyklepejte a následně vyprašte. Možná budete překvapeni, kolik nečistot v sobě skrývají, i když je pravidelně vysáváte. Koberce si zaslouží alespoň jednou za rok mokré mytí. Buď si můžete kleknout na kolena a čistit kartáčem namočeným v saponátové vodě proti chlupu a poté koberec vysát, nebo si práci můžete usnadnit a půjčit si vhodný vysavač pro mokré mytí a vysávání.

Vyperte lůžkoviny a zbavte je bakterií

Mnoho praček má již přímo prací cykly pro lůžkoviny, jen program vždy musí odpovídat doporučení výrobce. Na něm se dozvíte, jak přesně postupovat, abyste se k nim chovali ohleduplně a sloužily vám co nejdéle. Pokud máte dražší lůžkoviny a nemáte jistotu, jak s nimi naložit, obraťte se na nejbližší profesionální čistírnu, kde si poradí s každým materiálem.

Vyčistěte matraci

Kvalitní spánek je jednou z důležitých součástí spokojeného života, takže hurá do toho. Pokud je dlouho nečištěná, matraci můžete buď pečlivě vyprášit, nebo vložit do rukou odborníků, kteří jí dopřejí hloubkovou očistu mokrou metodou.

Než se pustíte do úklidu, sepište si seznam všech jednotlivých úkolů, které je potřeba udělat. Zdroj: profimedia.cz

Ukliďte pod nábytkem a vrhněte se i na špatně přístupné prostory

Nejvíce prachu, který mimochodem stále dýcháme, zůstává v místech, která nejsou běžně dostupná. Většinou jsou to skuliny za postelemi, skříněmi, za topením, pod pračkou nebo sušičkou a podobně. Nejlépe nábytek odsuňte, vysajte a poté pečlivě vytřete. Hned se vám bude lépe dýchat a budete mít dobrý pocit z odvedené práce.

Vyhlaste válku skrytým bakteriím

Na mnoha často používaných předmětech se kumulují neviditelné mikroby. Takže si vezměte k ruce oblíbený desinfekční prostředek a hadřík a přetřete s ním všechny dálkové ovladače, kliky na dveřích, vodovodní kohoutky, madla kuchyňské linky či lednice, rukojeti skříněk a vypínače všech světel.

