Vánoční čas je již za námi, ale co se nemění, je neuvěřitelná zima a mráz. Ty se mohou podepsat i na vašem autě. Pokud si s sebou budete ale vozit obyčejnou sůl, můžete si tím velmi ulehčit život, podívejte.

Sůl nemá využití pouze v kuchyni, ačkoliv právě tam se uplatňuje nejvíce. Jak ale praví jedna česká pohádka, sůl je nad zlato. Můžete tudíž její využití v kuchyni rozšířit a vozit si ji s sebou v autě. Uvidíte, že díky ní ušetříte peníze za chemické spreje a vůně do auta a zároveň tím uchráníte auto před mrazem a zimou.

Mlžení oken spraví sůl

Nepříjemná povinnost každého řidiče, obzvláště v chladných měsících, je umývání a obstarávání zamlžených oken. Okna se mlží kvůli kondenzaci vlhkostí nasyceného vzduchu na skleněných plochách. To představuje pro většinu řidičů nejen nebezpečí, ale také práci s jejich rozmlžováním. Sůl má skvělou výhodu, a to, že pohlcuje vlhkost. Pokud se tedy chcete vyhnout zamlženým oknům u auta, stačí prostě a jednoduše vzít sáček se solí a položit jej blízko oken. Sůl vám bude v autě absorbovat vlhkost a když sednete do auta, budete moci rovnou vyrazit na cestu, a přitom se nebát o špatnou viditelnost.

close info Profimedia zoom_in Sůl dokáže absorbovat přebytečnou vlhkost, kvůli které se vám zamlžují okna.

Sůl nad zlato

Toto však není jediné využití soli v autě. Tento běžně užívaný kuchyňský produkt zvládne ještě další triky. Například funguje i jako úžasný čisticí prostředek. Když smícháte sůl se šťávou z citronu, můžete pomocí tohoto roztoku lehce odstranit skvrny na kobercích nebo látkových sedadlech. Sůl dokáže zároveň s vlhkostí absorbovat i nepříjemné pachy. Pokud v autě převážíte zvířata, nebo si v autě zapálíte cigaretu, stačí jen, abyste dali na nepříjemně zapáchající místa sáček se solí. Ta pachy absorbuje a vy se tak nebudete muset bát, že si budou vaši přátelé stěžovat, až je někam povezete. Dávejte si však pozor, aby vám sáček v autě neležel moc dlouho. Je potřeba jej za čas měnit.

