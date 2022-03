Znáte žížalí čaj, nejlepší ekologickou věc na hnojení pokojovek? Vyrobte si ho

Žížalí čaj není pochoutkou pro vás, ale je to báječná dobrota pro vaše pokojové květiny, kterým dodá neskutečné množství užitečných živin. Recyklujte doma organický odpad a zhotovte si vlastní hnojivo.

Trendem dnešní doby je zpracování všeho, co se dá. Proč tedy nevyužít i organický odpad, kterého je v každé domácnosti nepřeberné množství. Nevyhazujte zbytečně slupky od ovoce a zeleniny či vylouhovaný čaj do popelnice. Raději je dejte do vermikompostéru, který se v poslední době stal hitem mnoha domácností. V případě, že jste manuálně zruční, vyrobte si jej sami doma. A když si navíc pořídíte kalifornské žížaly, získáte žížalí čaj.

Hnojte tak, aby se květinám dařilo

Každá rostlina potřebuje dostatek živin, aby dobře prospívala a dělala vám radost. Hnojení je pravidelný proces, který podporuje vývoj rostliny, aby se nevyčerpala a nedošlo k potížím, které by mohly díky nedostatku živin nastat. Bývá to často ztráta barvy listů nebo zpomalení jejich růstu, žloutnutí, absence kvetení či napadení škůdci a chorobami. K hnojení tekutými přípravky přistupte nejdříve měsíc po přesazení a aplikaci provádějte od února do října, kdy jsou dostatečně dlouhé dny a je tudíž dostatek světla.

Pořiďte si kalifornské žížaly, získáte žížalí čaj. Zdroj: shutterstock.com

Květiny zbytečně nepředávkujte

Nic se však nesmí přehánět a vše má svá pravidla. U špatné nebo příliš časté aplikace může dojít k zasolení substrátu, ve kterém rostliny žijí. Určitě už jste tuto situaci nejednou zažili. Na povrchu substrátu se vysráží minerály a vznikne bílý nevzhledný povlak. Přílišnou dávkou hnojiva můžete rostlinám spálit kořenový systém, bez něhož dochází k postupnému úhynu.

Vyrobte si během pár minut vermikompostér

Budete potřebovat 3 plastové krabice s víky, nůž a oscilační pilku, vrtačku, nýtovačku a nýty, silikonové lepidlo, tavnou pistoli a netkanou textilii, vrtáky 3 a 5 mm. Dvěma krabicím odřízněte nožičky, aby dobře dosedly na víko další krabice. Nožičky zůstanou jen na nejspodnější krabici. Ve víku spodní a prostřední krabice nožem vyřízněte středy. Příliš při řezání netlačte a raději jej provádějte v teple, aby vám víka nepraskla. Vyříznuté víko spodní a následně i prostřední krabice přiložte zespodu ke dnu prostřední krabice a vyvrtejte díru vrtákem 3 mm. Silikonovým lepidlem přilepte víka zespodu krabic nad nimi. Když lepidlo ztuhne, přinýtujte.

Jedná se o velmi silné přírodní tekuté hnojivo, které se doporučuje naředit vodou v poměru 1:12, neboť obsahuje velké množství minerálů a živin. Zdroj: shutterstock.com

Víko spodní a prostřední krabice provrtejte vrtákem 5 mm po celé ploše, aby žížaly časem mohly prolézat i do vrchních krabic. Do spodní krabice tak bude odtékat „žížalí čaj“. Ve víku vrchní krabice udělejte už jen pár otvorů, aby mohl k žížalkám vzduch. Nakonec krabice ve správném pořadí postavte na sebe a pod víko horní krabice připevněte netkanou folii, aby se do bytu nedostaly z krabic případně mušky. V prostřední krabici připravte žížalám zázemí v podobě namočeného kartonu nebo vrstvy kartonových obalů od vajíček. Když dáte žížaly na místo, můžete je začít krmit. Takže na ně nasypte asi třícentimetrovou vrstvu bioodpadu.

Počítejte, že vermikompostér bude plně fungovat a kompostovat asi po 3 měsících.

Jak žížalí čaj použít

Jedná se o velmi silné přírodní tekuté hnojivo, které se doporučuje naředit vodou v poměru 1:12, neboť obsahuje velké množství minerálů a živin. Sice nemůže dojít ke spálení rostlin jako u chemických hnojiv, ale ředění se doporučuje z důvodu zvětšení objemu žížalího čaje. Čím více naředěného čaje nalijete, tím větší objem zeminy v květníku pohnojíte. Koncentrátu byste mohli aplikovat pouze menší množství.

