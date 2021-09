Jak svépomocí vybudovat vermikompostér a proč jsou mimořádně důležité žížaly?

Trendem dnešní doby je recyklace všeho, co se dá. Proč tedy nevyužít i organický odpad, kterého je v každé domácnosti habaděj. Nevyhazujte slupky od ovoce a zeleniny či vylouhovaný čaj do popelnic. Raději je dejte do vermikompostéru, který se v poslední době stal hitem mnoha domácností. A pořiďte si navíc užitečné žížaly!

Kdo nekompostuje, jakoby nebyl

S kompostováním má dnes zkušenosti kdekdo a nejen majitelé zahrad. V posledních letech se věnuje domácímu kompostování i mnoho nájemníků bytů, kteří vyznávají životní styl bez odpadků s názvem Zero Waste. Každá domácnost vyprodukuje až 40 % bioodpadu. Proměňte ten váš v užitečný a prospěšný materiál.

V posledních letech se věnuje domácímu kompostování i lidé žijící v bytech, kteří vyznávají životní styl bez odpadků s názvem Zero Waste. Zdroj: profimedia.cz

Co je to ten vermikompostér?

Jedná se o nádobu, která se vejde i do malého bytu a bonusem vám bude to, že budete mít doma zajímavý bytový doplněk, protože dnes se dá kompostér koupit i v designovém provedení. Kdo je manuálně zručný, může si dokonce vyrobit vermikompostér sám a minimalizovat náklady. Umístit jej můžete v podstatě kdekoliv, ať už je to přímo v kuchyni, nebo klidně v předsíni, ale i na toaletě nebo třeba na zaskleném balkóně. Bojíte se zápachu? Tak to buďte bez obav! Jestliže budete dodržovat správné zásady, obsah nádoby nikdy smrdět nebude. Prostě a jednoduše v ní jen budete kompostovat přebytečný bioodpad. A velice vám k tomu dopomůžou tzv. kalifornské žížaly, které z něj vytvoří kvalitní přírodní substrát a hnojivo pro pokojové i venkovní rostliny. Jsou totiž lepší, než jen obyčejné žížaly.

V čem spočívá princip

Že si žížaly umějí hravě poradit s organickým odpadem, ví každé malé dítě. A právě tato malá růžová „háďátka" jej dokáží ve svém trávicím traktu během trávení přeměnit na skvělý a vynikající humus obzvláště rychle a důkladně. Prostě je jen budete krmit rostlinnými zbytky z kuchyně či zahrady. A výsledný koncentrát nazývaný také „žížalí čaj“ neboli „vermifluid“ se vám bude hromadit ve spodní části nádoby. Tento materiál bude plný minerálů a cenných živin. Vylít ho stačí přibližně jednou za tři měsíce. A to kamkoliv k pokojovým rostlinám či na zahradu.

Žížala kalifornská je oproti žížalám hnojním mnohem výkonnější a snáší pobyt v bytových kompostérech mnohem lépe. Zdroj: profimedia.cz

Výhody kalifornských žížal

Žížala kalifornská je oproti žížalám hnojním mnohem výkonnější a snáší pobyt v bytových kompostérech mnohem lépe. Je k tomu totiž předurčena, protože byla vyšlechtěna právě na zpracování organického odpadu. Možná pro vás bude překvapením, že pět set dospělých jedinců žížal kalifornských vám za den zpracuje neuvěřitelných dvě stě padesát gramů organických zbytků. To je, co?! A další výhodou ještě je, že se neskutečně rychle množí. Většinou už během dvou týdnů se vám jejich počet skoro zdvojnásobí.

Jak si kalifornské žížaly obstarat

Dnes už prodává tyto užitečné tvory celá řada firem. Je po nich totiž docela slušná poptávka. Dokonce i na internetu je nespočet nabídek. Za jednu násadu zaplatíte obvykle něco mezi třemi a čtyřmi stovkami. Cena se lehce navýší za speciální box, který žížaly ochrání před vysušením a dalšími nepříznivými vlivy prostředí. Pomoci by vám mohla také tzv. „žížalí mapa“, kterou si Češi vytvořili. Během chvilky díky ní zjistíte, kde se ve vašem okolí dají získat kalifornské kompostovací žížaly dokonce i zdarma, popřípadě výměnou třeba za nějaký vlastnoruční výrobek, jako je domácí šťáva, džem, případně košík ovoce či bedýnka zeleniny. To je už na vaší domluvě. A pokud chcete klasické české žížaly, stačí vzít do ruky kyblíček s lopatkou a vyrazit ven.

Jak svépomocí na vermikompostér

Budete potřebovat 3 plastové krabice s víky, nůž a oscilační pilku, vrtačku, nýtovačku a nýty, silikonové lepidlo, tavnou pistoli a netkanou textilii, vrtáky 3 a 5 mm. Dvěma krabicím odřízněte nožičky, aby dobře dosedly na víko další krabice. Nožičky zůstanou jen nejspodnější krabici. Ve víku spodní a prostřední krabice nožem nebo oscilační pilkou vyřízněte středy. Příliš při řezání netlačte a raději jej provádějte v teple, v chladu mohou být víka křehká. Vyříznuté víko spodní a následně i prostřední krabice přiložte zespodu ke dnu prostřední krabice a vyvrtejte díru vrtákem 3mm. Silikonovým lepidlem přilepte víka zespodu krabic nad nimi. Když lepidlo ztuhne, přinýtujte.

Nevyhazujte zbytečně slupky od ovoce a zeleniny či vylouhovaný čaj do popelnic. Zdroj: profimedia.cz

Víko spodní a prostřední krabice provrtejte vrtákem 5mm po celé ploše, aby žížaly časem mohly prolézat i do vrchních krabic. Do spodní krabice tak bude odtékat „žížalí čaj“. Ve víku vrchní krabice udělejte už jen pár otvorů, aby mohl k žížalkám vzduch. Nakonec krabice ve správném pořadí postavte na sebe a pod víko horní krabice připevněte netkanou textilii, aby se do bytu nedostaly z krabic případné vinné mušky. V prostřední krabici připravte žížalám zázemí v podobě namočeného kartonu nebo vrstvy kartonových obalů od vajíček. Když dáte žížaly na místo, můžete je začít krmit. Takže na ně nasypte asi třícentimetrovou vrstvu bioodpadu.

Počítejte s tím, že vermikompostér bude plně fungovat a kompostovat přibližně až po 3 měsících.

