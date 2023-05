Zloději mají nejrůznější triky, jak poznat, že nejste doma. Neriskujte zbytečně!

Našli jste pod rohožkou sušenku a zdá se vám to divné? Chystáte se na dovolenou a prázdný dům vám nedá spát? Jaké triky používají zloději, aby si byli jistí, že v bytě či domě nikdo není?

Jak zloději zjistí, že nejste doma?

I když že může zdát, nejjednodušší trik je zazvonit u vašich dveří, zloději se často nechtějí setkat s majiteli vytipovaných bytů a domů osobně. Není řeč o podvodnících, kteří se vydávají za opraváře, odečet vody či plynu nebo někoho, kdo potřebuje rozměnit. Zloději, kteří chtějí váš domov prozkoumat o samotě a nepohrdnou ani drobnými cennostmi či šperky, potřebují, aby nebyl nikdo doma.

Jaké triky používají? Zbystřit by byste měli i když najdete pod rohožkou sušenku. Proč?

Chystá se k vám nezvaná návštěva

To že si někdo dům vyhlídnul někdy můžete poznat, podle rozbitého osvětlení v blízkosti vchodu, garáže nebo u zadních dveří na zahradě. To už je ale větší příprava a plánování, než je běžné. Zloději často s dobrými triky nepotřebují ani tmu ani volný vchod do domu. Dokonale postačí, když je pootevřené záchodové okénko se strany do zahrady nebo ventilačka plastového okna, které umí celé vysadit a dostat se bez problémů dovnitř.

Pokud máte pocit, že se k vám někdo chystá bez pozvání, můžete obalit venkovní kliku hlavních a zadních dveří tenkou vrstvou alobalu, která těsně přilne. Ráno ji pak zkontrolujte a hned bude jasné, jestli v noci někdo za kliku zabral.

Nezveřejňujte na sociálních médiích, že odjíždíte na dovolenou. Zdroj: Shutterstock

Neupozorňujte zloděje na vaši nepřítomnost

Jedním z dobrých ukazatelů toho, že nikdo není doma je schránka přetékající letáky a další poštou. Pokud nebudete doma delší domu, požádejte souseda, aby letáky odstranil. Vám stejně k ničemu nebudou a jen upozorňují na vaši nepřítomnost.

Jestli jste uživateli sociálních sítí, raději ani tam neupozorňujte na to, že právě opouštíte domov na čtrnáct dnů. S fotkami se pochlubte klidně se zpožděním.

Důkazem toho, že není nikdo doma, je také minimum osvětlení v nočních hodinách. Nechejte doma, alespoň nějakou menší lampičku rozsvícenou, případně ji zapojte do elektřiny přes spínací hodiny. Doporučuje se takto napojit či naprogramovat také televizi.