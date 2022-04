Žloutnou listy vaší pokojovky? Musíte zasáhnout rychle, pak je šance na záchranu

Žloutnou vaší milované pokojovce listy? Problém se sám nevyřeší, rozhodně zjistěte, co je za žloutnutím listů! Příčin může být několik. Jen přijít na to, co vaší pokojovce vadí! Nad žloutnutím listů nemávněte rukou, rostlina signalizuje, že je něco špatně.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, hobby.instory.cz

Příčin žloutnutí listů vlivem zálivky

Bohužel jednoduché to nebude. Za žloutnutím listů rostlin je hned několik příčin a je na vás, abyste přišli na to, která z nich trápí vaši pokojovku. Jako obvykle nejobvyklejším problémem může být nevyhovující zálivka. Ať už hodně nebo málo, právě vaše rostlina patrně potřebuje něco jiného, než co dostává. Je nutné vědět, jak často konkrétní rostlinu zalévat. Drobné přešlapy se většinou obejdou bez žlutých listů, ale dlouhé období sucha, nebo naopak příliš mnoho vody rostlině nesvědčí. Strčte prst do zeminy a zjistěte její stav.

Žloutnoucí listy signalizují problém. Najděte jej! Zdroj: profimedia.cz

Teplota i stanoviště mohou za žloutnutí listů

Pokud jste nezměnili způsob zalévání, a přece má rostlina problém, může to být změna teplot, které ovlivní pomalejší nebo rychlejší vysychání zeminy. Není vaše rostlina na novém místě v chladu, anebo naopak blízko radiátoru? I teplota může být příčinou žloutnutí listů. Ne každá pokojovka zvládá změny. Ujistěte se, že má rostlina vhodné stanoviště i co se týče světla.

Listy žloutnou kvůli škůdcům a nemocem

Možná není chyba v péči, a přesto rostlina trpí. Další možností je zhoršený zdravotní stav pokojovky. Choroby houbového původu a škůdci mohou napadat všechny časti rostliny, často jsou dobře viditelné. Prozkoumejte detailně stonek, listy, případné květy či zeminu.

Pamatujte, že postřiky jsou různé. Na trhu najdete i ohleduplnější alternativy, které jsou také vysoce funkční.

Pokud nic nevidíte, ale stejně se vám to nezdá, vyzkoušejte například žluté lepove desky, respektive lepový proužek, a hned uvidíte, jaký hmyz se pochybuje v blízkosti vaší rostliny.

Žloutnoucí listy u našich pokojových rostlin nejsou neřešitelný problém Zdroj: profimedia.cz

Málo živin způsobuje žloutnutí listů

Také nedostatek živin může způsobit žloutnutí listů. Má vaše rostlina kvalitní zeminu? Můžete přihnojit pomalu se uvolňujícím hnojivem. Bývá ve formě různých tyčinek nebo granulí, které je nutné zapracovat do substrátu. Doba, kdy rostlinu přihnojovat pravidelně v zálivce, se může lišit v závislosti na druhu pokojové rostliny.