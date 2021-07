Proč pokojovkám žloutnou konce listů? Příčina muže být banální, ale likvidační

Zaléváte, měníte stanoviště, hnojíte a z vaší krásné pokojovky opadávají žloutnoucí listy jeden po druhém. Víte, čím to je? Dopřejte květině chvilku klidu, žloutnoucí pokojovka nepotřebuje 24hodinovou péči.

Zdroje: homeguides.sfgate.com, www.idnes.cz

Musíte mít dar pěstovat pokojovky?

Kolikrát už mi kamarádky říkaly, že to s květinami neumí, že to není jejich parketa, a proto i odmítají v domě či bytě jakoukoli zeleň. Každý máme nějaký talent, ale i zde platí, že méně je více. To, co pokojovky potřebují, stejně tak jako veškeré jiné rostliny, víme už ze školy. Voda, světlo, oxid uhličitý a teplota, odpovídající jejich původu. Samozřejmě i pokojovky mají různé jiné požadavky, ale základ je udržet je při životě zaléváním. A v tom to celé je!

Na pěstění pokojovek nepotřebujete talent. Zdroj: Followtheflow / Shutterstock.com

Pokojovky reagují na sucho

Pokud se domníváte, že má vaše rostlina nedostatek vody, a proto shazuje listy jeden za druhý, pak ano. To je možné. Předchází tím nadbytečnému odpařování, které ví, že by nezvládla, a proto se raději zbaví listů, aby si zachovala zdravé jádro. Stejně tak jako lidské tělo zásobuje v velkém trvajícím mrazu orgány a končetiny je ochotné obětovat, jen aby přežilo. Stejně tak rostlina zahájí poslední možný pokus o záchranu tím, že se zbaví listů a čeká na zlepšení podmínek. To se běžně stává ve velkém horku, pokud rostlinu například přesadíte. Normální je, že shodí listy, ale dobrou zálivkou se za několik dnů až týdnů probere a rozhodne, že situace se stabilizovala a opět vyraší. Proto dejte rostlinám šanci. Pokud vám zežloutly suchem pak je zkuste opět zalévat a dejte jim dostatečně dlouho dobou na rekonvalescenci. Asi nebudou bujné a zelené do pár týdnů, ale proberou se k životu.

Co stojí za nejčastější příčinou žloutnoucích listů?

Mnohem častější příčinou žloutnutí listů je nadměrná zálivka. Ano. Je to skutečně největší chyba, kterou děláme. Rostlinám neustále přilepšujeme, o to víc domníváme-li se, že zahradničení není naše parketa a problém je na světě. Dokonce je ještě větší než, kdyby byla rostlina na suchu. Když začnou zahnívat kořeny, začnou se i šířit houby a plísně. V kombinaci se špatným stavem utopené pokojovky následuje smrt velice brzy a často nezvratně. Jen málokterá květina snese stále vlhkou zeminu, natož vodu v hluboké misce či dekorativní krytce květináče. Mnozí z nás se domnívají, že krytka je ideální z mnoha důvodů. Nejen, že zakryje nevzhledný květináč, ale udrží i spoustu vody. Ale to není v žádném případě žádoucí. Nepěstujeme ani rákosí, ani žabinec a ve většině případů chceme, aby voda odtekla a ne, aby v ní květina stála.

Přemíra zálivky je nejčastějším zabijákem rostlin. Zdroj: maramorosz / Shutterstock.com

Mylným dojmem na nás také může působit samozavlažovací květináč. Protože naléváme vodu do květináče, může se zdát, že rostlina v ní stojí. Ale tak tomu opravdu není. Samozavlažovací květináč má drenážní systém, kterým rostlina natáhne vláhu podle potřeby.

Nepřehnojte pokojovky!

Dalším důvodem žloutnoucích a velmi světlých nových listů může být přemíra hnojení. I s hnojivem je potřeba zacházet opatrně. Především písčitá nehumózní zemina je náchylná k přehnojení. Postupujte vždy podle návodu. Nepřilepšujte rostlinám. Zahradníci už vymysleli nejlepší postup, netřeba být chytřejší a jejich doporučení ignorovat.

Dobrý pěstitel nechá pokojovky vydechnout

Pokud se chcete stát dobrým zahradníkem, netopte květiny a raději je nechejte trochu proschnout. Následky přemíry vlhkosti nebo přehnojení mohou být mnohem dramatičtější než ty způsobené přeschnutím. Navíc, zálivku postrádající rostlina vás vždy varuje povadlými listy.

Suma sumárum, v podstatě nejsem obdařena žádným úžasným talentem. Jen se snažím rostliny nechat vydechnout.